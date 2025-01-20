هورفات مدرب الظفرة «فيلسوف» بدرجة فيرجسون ومورينهو



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

«تفوز بالجهد والالتزام والطموح والتعبير عن نفسك بشكل فردي، ولكن في إطار الفريق»، بهذه الكلمات المقتبسة من تصريحات سابقة للبرتغالي جوزيه مورينهو، هنأ الكرواتي ألين هورفات مدرب الظفرة لاعبي فريقه بعد الفوز على ضيفه الإمارات 2-1، ضمن «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى، ليرفع «فارس الظفرة» رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث للترتيب العام خلف العربي المتصدر بـ 26 نقطة، والفجيرة الوصيف بـ 23 نقطة.

وعادة ما يحرص هورفات «51 عاماً»، على اقتباس عبارات محفزة لمدربين عالميين، ومن بينهم السير أليكس فيرجسون المدرب السابق لمانشستر يوناتيد، ومن بينها: «في كرة القدم، إذا كنت تريد أن تكون الأفضل، فلا يوجد أمامك الكثير من الخيارات، عليك أن تتفوق على المنافسين، وأن تدفع نفسك للأمام وتحفز زملاءك في الفريق، فإذا كنت لا تريد أن تكون فائزاً، فلن تكون شيئاً!».

ويقود هورفات الظفرة في الموسم الحالي بعد تجاربه السابقة مع أندية النصر الذي توج معه بكأس السوبر السعودي 2021، والباطن في دوري المحترفين السعودي، والعربي في قطر.

ويشارك هورفات اللاعب السابق لمنتخب كرواتيا، والذي يعد أحد أصغر من ارتدى شارة القيادة في تاريخ نادي رييكا الكرواتي، لاعبي الفرق التي يدربها والجماهير، عبارات محفزة من خلال حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على منصتي إنستجرام وفيسبوك.

وعلق هورفات على فوز «فارس الظفرة»، في مباراة سابقة أمام الحمرية قائلاً: «النصر يكون مذاقه أكثر حلاوة عندما نقاتل معاً، فخور بعملنا الجماعي والرابطة التي بنيناها على أرض الملعب وخارجه»، وأضاف: «العمل الجماعي هو سلاحنا السري، دعونا نواصل السعي لتحقيق الفوز».

ويشهد دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي 2024- 2025، تنافساً مثيراً على مقعد الصدارة في ظل ملاحقة «أندية الخبرة» ممثلة في الفجيرة، الظفرة، دبا، وحتا على التوالي للعربي المتصدر، وشهدت الجولة الأخيرة «13»، فوز الفجيرة على العربي المتصدر 1-0، وتفوق الظفرة أمام ضيفه الإمارات 2-1، فيما تغلب على حتا مضيفه الجزيرة الحمراء 3- صفر.

وفي بقية المباريات عمق الذيد أحزان مضيفه دبا، بالفوز 2-1، فيما فاز جلف يونايتد على جلف أف سي 1-2، وتعادل الحمرية ومجد 2-2 على ملعب الأول بالشارقة.