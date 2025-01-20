«العنابي».. «كأس التحدي» قوة دفع لاستكمال الدوري

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكمل الوحدة «رباعية الانتصار» في السوبر الإماراتي القطري، بعد الفوز على الوكرة بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وخرج «العنابي» بعدة مكاسب من الفوز بلقب كأس التحدي، بعد أن استعاد لاعبوه الثقة، استعداداً للعودة لدوري أدنوك للمحترفين، وشهد اللقاء عودة مجموعة من اللاعبين للظهور بشكل جيد، أبرزهم علاء زهير، الذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الوحدة لمواجهة البطائح في الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين والأخيرة في الدور الأول، ويسعى «العنابي» لختام الدور الأول بشكل جيد، والخروج في المركز الثالث بالترتيب العام الذي يحتله حالياً، لكنه قد يفقده في حالة عدم الفوز، لاسيما وأنه يمتلك 22 نقطة في رصيده، وهو رصيد النصر نفسه، فيما يطاردهما الجزيرة في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وأعاد الفوز بكأس التحدي ثقة الجماهير في الفريق، خاصة أن حضور «أوفياء العنابي» كان مميزاً خلال المباراة أيضاً، وكان سبباً رئيساً في بث الحماس في نفوس اللاعبين، وتحقيق الفوز.

من جانبه، أكد سعيد مبارك، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، أن تحقيق لقب كأس التحدي جاء في وقته، وأن الفريق كان في حاجة لهذه البطولة من أجل استعادة القوة مجدداً لاستكمال مشوار الموسم، ووجّه التهنئة إلى جماهير الوحدة، مؤكداً أن الحضور الجماهيري في المدرجات كان السبب الرئيس وراء تحقيق الفوز، لاسيما وأن قوة الدفع التي حصل عليها اللاعبون من التشجيع الجماهيري كانت كبيرة.

وأعرب مبارك عن سعادته الكبيرة بالتمثيل الجيد لكرة الإمارات واستكمال عقد رباعية كؤوس السوبر مع الأندية القطرية، موجهاً التحية إلى فريق الوكرة القطري على الأداء الجيد، مؤكداً أن الفريقين قدما مباراة تليق بالكرتين الإماراتية والقطرية.

وشدد على أن الجميع فائز من هذه البطولة التي تعكس روح المودة والمحبة بين البلدين، وأنه لا خاسر على الإطلاق في مثل هذه الأحداث التي تعبر عن ترابط كبير بين الشعبين الإماراتي والقطري في مختلف المجالات.