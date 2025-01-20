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الرياضة

أحمد بن حمدان يُدشن أول مراكز «الشراع» المعتمدة دولياً

أحمد بن حمدان يُدشن أول مراكز «الشراع» المعتمدة دولياً
20 يناير 2025 14:16

دبي (الاتحاد)
بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وعدد من الشخصيات ممثلي اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية والبحرية في الدولة، شهد مقر نادي زوارق شاطئ دبي في جميرا، تدشين خطوات منح الأندية الاعتماد العالمي، كمراكز للتدريب والتطوير وفق معايير الاتحاد الدولي للشراع.
وقام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برفع علم الاتحادين الدولي والإماراتي، في مقر نادي زوارق شاطئ دبي في جميرا، كواحد من أربعة أندية في دولة الإمارات، استوفت الشروط وحصلت على الاعتماد الدولي، وذلك في حفل مصغر، بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسيمون ريفيس رئيس مجلس إدارة نادي زوارق شاطئ دبي، ومحمد راشد الرميثي رئيس نادي العديد للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث.
ويُعد حصول اتحاد الشراع والتجديف الحديث على شهادة امتياز منح الاعتماد من قِبل الاتحاد الدولي للشراع لمراكز التطوير والتدريب في الرياضات الشراعية الحديثة، إنجازاً إدارياً جديداً يُعزز من مكانة رياضة الشراع الحديث في الدولة ويضع الأندية والمؤسسات في مصاف العالمية بمطابقتها الشروط والمعايير الدولية.

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