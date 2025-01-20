«شواهد جديدة» تؤكد اقتراب صلاح من الهلال السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

تزايدت وتيرة المفاوضات بين الهلال السعودي، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يسعى «الزعيم» السعودي لحسم صفقة الدولي المصري قبل بداية الصيف.

وبدأت التقارير الصحفية تشير إلى اهتمام حقيقي من الهلال بضم صلاح منذ أسابيع، حيث يسعى للاستفادة من صاحب الـ 32 عاماً، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، حيث دخل الفترة الحرة في عقده، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر.

الصفقة المحتملة لا تعد مجرد انتقال لاعب، بل هي انعكاس لطموحات الكرة السعودية في استقطاب أبرز نجوم العالم، ضمن رؤية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

مصادر متعددة أكدت أن الهلال قدم عرضاً مغرياً لصلاح، يتضمن عقداً يمتد لعامين، وراتباً سنوياً يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أحد أعلى اللاعبين أجراً في تاريخ الدوري السعودي.

وهناك شواهد ظهرت لتؤكد قرب إتمام الصفقة، حيث زار فهد بن نافل رئيس الهلال، لندن في الساعات الأخيرة، لإنهاء صفقة النجم الدولي المصري، حيث عقد «وفقاً لعديد من التقارير الصحفية» جلسة مع وكيل اللاعب لإنهاء كافة التفاصيل.

ولا يقوم رئيس النادي السعودي دائماً بمثل هذه الزيارات المفاجئة، والتي يرغب فيها بالتواجد بنفسه لتعيد مشهد سفره إلى فرنسا في إنهاء صفقة نيمار لصفوف «الزعيم» في صيف 2023.

وفي صيف 2024 ومع بداية العد التنازلي في عقد صلاح، دخل الاتحاد السعودي في مفاوضات رسمية مع الدولي المصري، كما تقدم بعرض رسمي، وفقاً لكل المصادر الإنجليزية، لكنه قوبل بالرفض، وهو بالمثل لما يحدث في الوقت الحالي مع الهلال من بداية التفاوض لوجود عرض قريب على الطاولة.

وأكد تركي آل شيخ وزير هيئة الترفية السعودي المشهد بالكامل ومصداقية التقارير، بعدما نشر صورة لصلاح بقميص الأزرق.

وتأكيداً لما سبق، فإن التقارير والمصادر المقربة من اللاعب تؤكد رغبته في اللعب للهلال والمشاركة في مونديال الأندية 2025 بأميركا الصيف المقبل، حيث يطمح صلاح دائماً للمشاركة في مثل هذه المحافل، ويعتبر النادي السعودي الأقرب والأوقع لضمه وسط جميع الأندية الأخرى.