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الرياضة

ميثاء بنت محمد تقود الإمارات في كأس البولو الفضية

ميثاء بنت محمد تقود الإمارات في كأس البولو الفضية
20 يناير 2025 14:47

دبي (الاتحاد)

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تستأنف ظهر الغد منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، لكأس دبي الفضية 2025، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين فريقي غنتوت وذئاب دبي، ويمثل غنتوت نجمه ناصر الشامسي، ومعه يانشي أمربوجيو وماركوس أرايا وجونزالو فيراري، أما فريق ذئاب دبي، فيمثله حبتور الحبتور، ومعه فيليكس أسيان سنتياجو لابورد وبنيامين بانيللو، وستكون المباراة الظهور الثاني لفريق غنتوت، فيما يخوض ذئاب دبي مباراته الثالثة، ويضمن فوز غنتوت له الدخول في دائرة المنافسة، وفي المقابل، فإن فوز ذئاب دبي يضمن له التأهل للمرحلة التالية، بعد أن حقق فوزين متتاليين على الإمارات والحبتور، لذلك يسعى كل منهم إلى تحقيق الفوز على حساب منافسه.
أما المباراة الثانية، فتكمن في صعوبتها بسبب تقارب مستوى الفريقين، إلى جانب خسارة فريق الإمارات مباراته الأولى أمام ذئاب دبي، وخسارة فريق الحبتور أيضاً أمام فريق ذئاب دبي، ويقود فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روزندو تيروجيوتار ولوكاس لوسو، بينما يقود فريق الحبتور اليوم محمد الحبتور ومعه براتولوم بايوجار وخان يوريش وباتوستا (أعلى اللاعبين تصنيفاً 8 جول).
والفريقان يحاولان التعويض في المباراة قبل فوات الأوان، لأن خسارة أي منهما تعرضه إلى حسابات معقدة، يصعب معها التكهن بإمكانية التأهل للمرحلة التالية.

 

ميثاء بنت محمد بن راشد
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فريق الحبتور للبولو
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