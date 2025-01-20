10 فرق في النسخة 34 لـ«دولية دبي» للسلة



علي معالي (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، أسماء الفرق المشاركة في النسخة 34، التي تقام خلال الفترة من 24 يناير الحالي، حتى الثاني من الشهر المقبل على صالة نادي النصر بدبي، والتي يصل عددها إلى 10 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في مقر إقامة الفرق المشاركة بفندق بارسيلو الجداف في دبي.

وقبل الإعلان عن الفرق المشاركة قام اتحاد المبدعين العرب بمنح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي وسام الإبداع الرياضي، تقديراً لما قدمه لخدمة كرة السلة على مستوى الدولة والوطن العربي، وقام بتسليمه الجائزة الدكتور أحمد أنور رئيس جمعية المبدعين العرب ونرمين سليم الأمين العام للجمعية.

من جانبه كشف فريد القيواني عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الإعلامية بدولية دبي الدولية أسماء الفرق المشاركة في البطولة وعددها 8 أندية، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني، ومنتخب تونس، وتم تقسيم الفرق الـ10 إلى مجموعتين، وسط مشاركة فريقين من الفلبين، حيث تم وضع سترونج جروب على قمة المجموعة الأولى، ومعه نادي بيروت اللبناني، واتحاد عمان الأردني، ونادي النصر ومنتخبنا الوطني.

وضمّت المجموعة الثانية زامبوانجا الفلبيني، ومعه الحكمة اللبناني وأهلي طرابلس الليبي، والشارقة الإماراتي ومنتخب تونس.

وأكد القرقاوي أن دولية دبي ستظل منبر اللعبة في المنطقة لما قدمته على مدار تاريخها الطويل، وستظل صاحبة الجماهيرية الكبيرة، والمستوى الفني الرائع، وقال: «تحظى البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعلى مدار تاريخها الطويل نجحت دولية دبي في جذب العديد من الفرق والمنتخبات حول العالم للتواجد والمشاركة بها، وهو ما جعل هذه البطولة تقدم الكثير من الخدمات لنشر اللعبة، والارتقاء بكل منظومة كرة السلة من حكام ومدربين ولاعبين وإداريين».

ووجّه القرقاوي الشكر لجمعية المبدعين العرب لمنحه وسام الإبداع قائلاً: «جميعنا في خدمة الرياضة العربية، وهذا الوسام مصدر سعادة كبيرة لي بعد العطاء خلال السنوات الماضية في خدمة اللعبة، وأنه في دولية دبي النسخة 34، ستتم دعوة العديد من القيادات الرياضية، منها رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والآسيوي، ورؤساء الاتحادات العربية لمتابعة المنافسات».

وأعلنت اللجنة المنظمة أيضاً عن تسمية الشركات الراعية للجوائز الفردية للاعبين الأفضل في البطولة، وهم: أفضل لاعب شامل، وصانع ألعاب، لاعب جناح، لاعب ارتكاز، الهدّاف، أفضل هدّاف 3 نقاط، أفضل لاعب واعد، أفضل مدرب.