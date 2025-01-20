«شرطة أبوظبي» بطلاً لتحدي «الفجيرة ستورم»

الفجيرة (الاتحاد)

حقق فريق شرطة أبوظبي، المركز الأول في فئة الرجال للهواة، ضمن منافسات تحدي الفجيرة ستورم للياقة والقوة البدنية، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في فندق ومنتجع البحر، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات الإمارات والعالم.

وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفرق واللاعبين الفائزين، وسط حضور جماهيري مميّز، وبارك للفائزين، مثمناً الروح الرياضية العالية، التي سادت أجواء المنافسات.

وتقدم الشيخ عبدالله الشرقي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته للبطولة، مما مهّد لنجاحها الكبير، وأسهم في أن تظهر بشكل مميّز من جميع الجوانب، مثمناً دعم ومساندة الجهات الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة.