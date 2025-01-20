نهيان بن مبارك يُتوج الإيطالي جيدو بلقب «الشراع الدولية» لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارس الإيطالي جيدو جريمالدي بكأس النسخة الثامنة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي أقيمت بنادي أبوظبي للفروسية خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي للسيدات والعين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق.

وتزامن مع البطولة الرئيسة، إقامة منافسات دولية الشراع لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، تأهيلي خيول القفز الصغيرة من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وبلغ عدد المشاركين 169 فارساً وفارسة من 35 دولة.

وشهد أيضاً مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كل من محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي كأس الجائزة الكبرى.

ومنافسة الجائزة الكبرى لبطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم، تقدمة لونجين، ومجموع جوائزها 164.699 يورو، وبمواصفات الجولتين، وصمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، ومشتملة على الجولة الثانية من أربع جولات تستضيفها الإمارات ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز أبريل المقبل (باسيل سويسرا 2025).

وشارك في الجولة الأولى لمنافسة الجائزة الكبرى 41 فارساً وفارسة، نالوا استحقاق التأهل عبر منافستين سابقتين، بينهم 8 من فرسان الإمارات، وأسفرت نتيجة الجولة الأولى عن مشاركة 11 فارساً في الجولة الثانية.

وأكمل فارسان الجولة الثانية من دون خطأ، أولهما الإيطالي المتصدر جيدو جريمالدي، مع الجواد «جنتلمان»، وأنهى الجولة الثانية في زمن بلغ 39.67 ثانية، وحل ثانياً فارسنا عبدالله حميد المهيري مع الجواد «شاكولو»، مع حصوله على أعلى نقاط الجولة التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز، وأنهى الجولة الثانية في زمن بلغ 40.63 ثانية، وحل ثالثاً الفارس الألماني كريستيان هيلمان والجواد «داجونيكس 2000 زد» والزمن 38.27 ثانية، وبرصيد نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح في الجولة الأولى، وحصد فرسان الإمارات المركز الخامس أيضاً، وأحرزه فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، مع «إنجوي دو لامور» من خيول إسطبلات الشراع، وأكمل معه الجولة في زمن سريع بلغ 34.69 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى، وجائزة المركز السادس ونالها فارسنا عبدالله محمد المري مع الجواد «بي بي اس ماكغريغور» ومن خيول إسطبلات الشراع أيضاً، والزمن 35.48 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى.

ومن منافسات يوم الختام أيضاً، منافسة تجميع النقاط بـ (الجوكر) من فئة الأربع نجوم، وبرعاية (أيه إم إي أيه باور)، وبجوائز قيمتها 30 ألف يورو، وصمم مسار المنافسة بحواجز الـ 145 سم، والحاجز (الجوكر) ارتفاعه 160 سم! وقبل تحديات المشاركة 40 فارساً وفارسة، ونجح 13 فارساً في تجميع كامل النقاط (65 نقطة)، وبفارق التوقيت توّجت بجائزة المركز الأول الفارسة البريطانية المتألقة ليلي آتوود مع الجواد «كاريبو هورتا»، نظير إكمالها مهمة تجميع النقاط في زمن بلغ 49.44 ثانية.

وانطلقت فعاليات يوم الختام، بالمنافسة التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وبها أكملت الشراع فارم رعايتها لمنافسات بطولة الخيول الصغيرة الدولية من فئة النجمة الواحدة، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتصدرها الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «كينج ليون زد» وأكمل معه التمايز في زمن بلغ 30.05 ثانية، والثاني الفارس سلطان أحمد التبالي مع الفرس «جيمابيلي بوغوتا»، وزمن التمايز 33.35 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس محمد شافي الرميثي، مع الجواد «أوزني إس إل»، وبزمن التمايز 34.29 ثانية.

وفي ختام المنافسات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، برعاية الشراع فارم، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وكان الفوز فيها حليف الفارس السوري صبري بادنكي والفرس «ساليسكا أيه بي إس تي» وأكمل معها التميز في زمن بلغ 32.17 ثانية، وحل ثانياً فارسنا عبدالله حمد الكربي والجواد «إن إن كونتر أتاك إم كيو»، وبزمن التمايز 32.35 ثانية، وحل ثالثاً فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي والفرس «بيللي مارتيني»، وبزمن التمايز 32.62 ثانية.