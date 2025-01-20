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الرياضة

«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» في أبوظبي الأحد

«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» في أبوظبي الأحد
20 يناير 2025 17:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، يوم الأحد المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في فئات الأشبال والناشئين والكبار، وتشمل الفئات العمرية الناشئين C (12 -13 عاماً)، والفئة B (14 – 15)، والفئة A (16 و17 عاماً) بالإضافة إلى إدراج فئة جديدة للمرة الأولى ضمن البطولات المحلية للفنون القتالية المختلطة، وهي فئة الأشبال D (10 و11 عاماً) بما يشكّل نقلة نوعية في بطولات اللعبة، كما تضم المنافسات فئة الكبار (18 عاماً فما فوق) ما يضفي على البطولة مزيداً من أجواء التشويق والحماس.
وأكد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، أن بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين، من خلال توفير بطولات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تشكّل منصات لاكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها، وإعدادها للمشاركة الفعّالة في المحافل المحلية والدولية. ويعد إدراج فئات عمرية جديدة ضمن بطولات الفنون القتالية المختلطة خطوة بالغة الأهمية، تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مختلف الشرائح العمرية لتطوير القدرات واكتساب الخبرة في بيئة تنافسية احترافية.
وتشكّل إضافة فئة الكبار إلى المنافسات خطوة في الاتجاه الصحيح، تُبرز التطور المستمر للعبة، حيث تسهم هذه الفئة في رفع مستوى البطولة وإثراء خبرات اللاعبين الأصغر سناً.

اتحاد الجوجيتسو
أبوظبي
الفنون القتالية المختلطة
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