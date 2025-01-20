نافاس يلعب في «مسقط رأس» ميسي



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس «38عاماً» اللاعب الحر غير المرتبط بأي نادٍ منذ أن رحل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، قد وجد «نقطة انطلاق» جديدة لمسيرته الكروية في أميركا الجنوبية.

وتردد اسم نافاس خلال الأيام الأخيرة في البرازيل وتشيلي، حيث أرسله البعض إلى جريميو البرازيلي، والبعض الآخر ربط اسمه بـ «كولوكولو» التشيلي، غير أن نافاس غيّر وجهته أخيراً وفضل الاتجاه نحو الأرجنتين، نافياً بذلك التكهنات السابقة.

وذكرت صحيفة دياريو أوليه الأرجنتينية أن حارس ريال مدريد الأسبق توصل فيما يبدو إلى اتفاق مع نيولز أولد بويز، النادي الواقع في مقاطعة روزاريو مسقط رأس «الأسطورة» ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تم بالفعل ولا يتبقى إلا توقيع العقد النهائي. ومن المنتظر أن يصل نافاس الأربعاء أوالخميس إلى الأرجنتين من أجل توقيع عقد مدته عام واحد فقط مع فريقه الجديد، ليبدأ تحدياً جديداً يكمل به مسيرته الحافلة بالبطولات والألقاب، وأهمها فوزه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، عندما كان الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً، وفوزه مع النادي نفسه بالسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 4 مرات والدوري المحلي مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

ويمثل هذا الاختيار الجديد لنافاس مرحلة مهمة في مشواره الكروي وفرصة للتألق من جديد في بطولة دوري مختلفة وتنافسية بأميركا الجنوبية.

بدأ كيلورنافاس، المولود في 15 ديسمبر 1986، مسيرته الاحترافية في ديبورتيفو سابريسا من 2005 إلى 2010، ومنه إلى الباسيتي حتى 2012، وخرج إعارة إلى ليفانتي بإسبانيا موسم 2011 - 2012، ومنه إلى ريال مدريد حتى 2019، ثم رحل إلى باريس سان جيرمان واستمر معه حتى 2024، وتمت إعارته في 2023 لنوتنجهام فورست الإنجليزي.

ولعب نافاس مع منتخب الشباب تحت 17سنة، وانضم للمنتخب الأول في 2008 وحتى 2024.