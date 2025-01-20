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الرياضة

أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم البطولة الوطنية في منغوليا

أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم البطولة الوطنية في منغوليا
20 يناير 2025 19:29

 

أولان باتور (وام)
نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو البطولة الوطنية في العاصمة المنغولية أولان باتور يومي 18 و19 يناير الجاري، بمشاركة 1072 لاعباً ولاعبة من 43 أكاديمية في 5 دول، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إقامة أول بطولة للعبة في منغوليا.
وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان، بمستويات متطورة من المشاركين ساهمت في إبراز مهاراتهم العالية في رياضة الجوجيتسو، والتي تشهد نمواً كبيراً وشغفاً بها في منغوليا من الفئات العمرية المختلفة.
وتعد البطولة جزءاً من سلسلة الفعاليات المقررة لتعزيز وترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز رياضي دولي، من خلال تنظيم المزيد من المنافسات الخاصة بالجوجيتسو في السنوات المقبلة، وتوسيع نطاق المشاركة فيها.
وأكد بولد إرديني أودسورن، الأمين العام لاتحاد منغوليا للجوجيتسو، أن تنظيم البطولة يمثل تتويجاً للجهود المستمرة لتطوير رياضة الجوجيتسو على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما أنها جاءت بعد مرور 10 سنوات على إقامة أول بطولة في منغوليا.
وقال أودسون إنه خلال هذه السنوات، تم تنظيم 11 بطولة وطنية و7 بطولات دولية في أولان باتور، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى، و التي ساهمت في تعزيز مكانة منغوليا كوجهة رياضية مهمة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين، استعداداً للمزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.
 

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