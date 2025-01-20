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الرياضة

2000 رامي في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

2000 رامي في بطولة فزاع للرماية بالسكتون
20 يناير 2025 20:30


دبي (الاتحاد)

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انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة واسعة في هذه النسخة لأكثر من 2000 متسابق من الجنسين من داخل وخارج الدولة، وتنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات، والناشئين، والناشئات، وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.
وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع.
نجحت العُمانية هند خميس المقبالية من الحصول على المركز الأول في فئة السيدات، بعدما حققت العلامة 79 بالإضافة إلى تحقيق العلامة خمس مرات، وجاءت بالمركز الثاني الإماراتية عائشة سيف الدرعي بـ 78 والعلامة «إكس» مرتين، وبالمركز الثالث العُمانية غسية أحمد الدرعي بالعلامة 78 والعلامة «إكس» مرتين مكرر.
وفي منافسات الناشئات، جاءت سلطنة عُمان في المركز الأول عبر بلقيس سالم المعمري، بالعلامة 75 والعلامة الكاملة 4 مرات، تلتها بالمركز الثاني الإماراتية بينة خالد المنهالي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» مرتين، وبالمركز الثالث العُمانية بلقيس سالم الدرعية بالعلامة 74 والعلامة «إكس» 3 مرتين.

السكتون
بطولة فزاع لرماية السكتون
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الرماية
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