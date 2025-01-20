لأول مرة منذ 60 عاماً.. دوري أبطال أوروبا يعود في يناير



معتز الشامي (أبوظبي)

شارفت مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا على الانتهاء، إذ لم يتبق سوى جولتين لتحديد الفرق الثمانية التي ستتأهل مباشرة، وأي منها ستلعب على مكان في التصفيات والأندية الاثني عشر التي ستودع المنافسة الأوروبية،

وكان موسم 2025/2024 مليئاً بالمستجدات على مستوى المسابقة، إذ ودعت البطولة مراحل المجموعات المكونة من 4 فرق، والمباريات التي تقام حصرياً يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم الجولة الأخيرة في 30 الجاري، إذ تلعب البطولة في شهر يناير لأول مرة منذ الستينيات.

لماذا دوري الأبطال في يناير؟

مع النموذج الجديد لدوري أبطال أوروبا الذي دخل حيز التنفيذ هذا الموسم، اختفت مرحلة المجموعات لإفساح المجال لدوري واحد يتنافس فيه 36 فريقاً من أجل التأهل. يعني هذا التغيير زيادة في المباريات في مرحلة ما قبل التصفيات، ويلعب كل فريق 8 مباريات بدلاً من 6، ما أدى إلى ازدحام الجدول.

وكان على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يجد طريقة للعب المباراتين الأخيرتين، وتم اختيار التاريخين الأخيرين من شهر يناير. وتقام مباريات الجولة السابعة يومي 21 و22 من الشهر الجاري، وفي يوم 29 من الشهر ذاته تقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

آخر مرة لعب دوري الأبطال في يناير

علينا أن نعود إلى موسم 1964/63 لنتذكر آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا أقيمت في يناير، على وجه التحديد، كانت مباراة بين ريال مدريد وميلان أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في 29 يناير 1964، وتوافقت المباراة مع ذهاب الدور ربع النهائي، وفاز ريال مدريد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف أمام ميلان حامل اللقب الحالي. وفي مباراة الإياب، فاز ميلان بهدفين دون رد، ليتجاوز ريال مدريد الجولة بنتيجة 4 - 3 في مجموع المباراتين، ولكن خسر الفريق الملكي نهائي تلك النسخة أمام إنتر ميلان.