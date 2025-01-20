نجم ريال مدريد يهاجم سيميوني



معتز الشامي (أبوظبي)

هاجم نجم ريال مدريد داني سيبايوس مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بعد أن أشار الأخير إلى أن الفريق الملكي يستفيد من تحيز التحكيم في إسبانيا، وكان ريال مدريد متورطاً في الكثير من الجدل بشأن قرارات التحكيم في كرة القدم الإسبانية على مدار السنوات القليلة الماضية، كما تعرض النادي أيضا لانتقادات متكررة بسبب محاولاته المزعومة للضغط على الحكام من خلال نشر الانتقادات عبر قناة ريال مدريد التلفزيونية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، افتتح ريال مدريد التسجيل ضد سيلتا فيجو في دور الستة عشر لكأس الملك في ظروف مثيرة للجدل بعد أن قرر الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وحكام الفيديو المساعد عدم منح الزوار ركلة جزاء.

وعلق مدرب أتلتيكو مدريد سيميوني لاحقًا بأن ريال مدريد يستفيد دائمًا من تحيز التحكيم في إسبانيا، ما دفع سيبايوس إلى توجيه انتقادات إلى المدرب الأرجنتيني.

وردا على سؤال من وسائل الإعلام بشأن تعليقات سيميوني، قال سيبايوس: «أعتقد أن سيميوني لم يتجاوز النهائيين اللذين خسرهما أمام ريال مدريد في دوري الأبطال. لديهم رأيهم؛ يجب أن نستمر في العمل والاستمتاع بالفوز».

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013-2014 و2015-2016، وتابع: لا شك أن تذكير سيبايوس بتلك المباريات سيبقى في أذهان سيميوني، ومن المقرر أن يعود الفريقان إلى منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ يستضيف أتليتكو فريق باير ليفركوزن، ويستقبل ريال مدريد فريق ريد بول سالزبورج في سانتياغو برنابيو.