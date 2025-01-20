حادثة دهس في بطولة أستراليا للتنس

ملبورن (د ب أ)

اعترفت لاعبة التنس الألمانية الشابة إيفا ليس بأن البولندية إيجا شفيونتيك «دهستني مثل القطار» خلال مباراتهما اليوم الاثنين في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

واكتسحت شفيونيك الحائزة على خمسة ألقاب في بطولات الجراند سلام، منافستها الألمانية بنتيجة 6 /صفر و6/ 1 في أقل من ساعة، وستلاقي إيما نافارو في دور الثمانية.

وقالت ليس «بكل تأكيد حظيت بالمتعة، لكن ليست المتعة في النتيجة». وباتت ليس أول لاعبة تشارك عن طريق الصدفة، تبلغ دور الستة عشر في بطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزها على الرومانية جاكلين كريستيان 4 6/ و6 / 3 و6 / 3 أمس الأول السبت.

وغابت ليس المصنفة 128 على العالم عن تصفيات بطولة أستراليا، لكنها شاركت عقب انسحاب إحدى اللاعبات. وأشارت اللاعبة الألمانية «في النهاية هو أفضل أسبوع في مسيرتي، أحيانا تحتاج إلى فرصة ثانية». وأثنى نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف على ليس قائلا «أتمنى أن تستفيد من ذلك، وأن تواصل اللعب بنفس الطريقة في البطولات التالية».