الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع البرازيلي سيزار



الرياض (د ب أ)

يخضع البرازيلي كايو سيزار، جناح فيتوريا جيماريش البرتغالي، للفحص الطبي اليوم الاثنين تمهيداً لانتقاله لصفوف الهلال السعودي، وأكدت مصادر أن الهلال تلقى موافقة سيزار «20 عاماً» للاستفادة من خدماته كلاعب محترف ضمن فئة الشباب.

وبدأ سيزار مسيرته مع كوريتيبا البرازيلي في 2023، وانتقل بعدها بعام إلى فيتوريا، إذ لعب معه خلال الموسم الجاري 33 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8، يذكر أن الهلال يملك مكاناً شاغراً للاعب أجنبي واحد من مواليد 2003 وما فوق، إذ تضم قائمته المحلية 8 لاعبين فوق السن، وهم المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغاليان روبن نيفيز وجواو كانسيلو، والصربيان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، إضافة إلى البرازيليين مالكوم دي أوليفيرا ورينان لودي، بينما يوجد ماركوس ليوناردو في أحد المقعدين الشاغرين لمواليد 2003.