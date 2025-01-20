قبل موقعة السيتي وسان جيرمان.. جوارديولا يتحدى صديقه إنريكي



أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه مانشستر سيتي الأربعاء باريس سان جيرمان في «موقعة» أوروبية حاسمة، بين رجلين يحترم كل منهما الآخر، بيب جوارديولا ولويس إنريكي، فهما صديقان وزميلان سابقان في برشلونة ومنتخب «لاروخا».

وسيكون ملعب «حديقة الأمراء» مسرحاً لهذه المواجهة المهمة بين الناديين في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاق هذه المواجهة، بعث جوارديولا برسالة قوية إلى نظيره الجالس على «دكة المدربين» في سان جيرمان، يؤكد خلالها أنه يعتبر هذه المباراة نهائياً مبكراً ولا مجال للخطأ فيها.

وعلق قائلاً: نعم هامش الخطأ فيها «زيرو»، وأضاف: لعب سان جيرمان منذ يومين (السبت) ونحن لعبنا الأحد، وأمامنا رحلة سفر إلى باريس. وبعد أن انتهينا من مباراة إبسويتش في الدوري الإنجليزي (6- صفر)، نستعد الآن لمواجهة سان جيرمان على ملعبه.

ولأن كلاً من الفريقين متأخر في الترتيب بمرحلة المجموعات حيث يحتل السيتي المركز 22 برصيد 8 نقاط، ويحتل سان جيرمان المركز 25 برصيد 7 نقاط، فإن كلاً منهما يسعى إلى تحقيق الفوز، حتى يزداد أمله في التأهل للدور التالي.

ولم يكتف جوارديولا بوصف هذه المباراة بأنها نهائي مبكر، وإنما قال إن مباراة الجولة الثامنة والأخيرة ستكون أيضاً نهائياً مبكراً، وإذا فزنا بالمباراتين، نتأهل، وإذا فزنا بواحدة، من الممكن أن نتأهل أيضاً بشرط أن نحقق نقطة أخرى من خلال التعادل في المباراة الثانية.

ورغم جدول المباريات المشحون، وبين الانتقال إلى ملعب إبسويتش ثم العودة، والسفر بعد ذلك إلى باريس، إلا إن جوارديولا بدا حاسماً وواثقاً في لاعبيه ويعلم أنهم مقاتلين ويدركون جيداً أنه لا مجال للخطأ في هذه المباراة. وبرغم أن مشوار السيتي لم يكن على أعلى مستوى في مرحلة المجموعات، إلا أن جوارديولا يفضل ألا ينظر إلى الماضي، ويركز على الحاضر ومباراة الأربعاء، وعلق قائلاً: قبل ذلك كنا نواجه مشكلات كثيرة، ولم نكن نلعب في مستوانا المعروف، ولكننا عدنا مجدداً، وأتمنى أن نظل على هذا الحال الجيد في «حديقة الأمراء»، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين تطور بدنياً، وأصبحت هناك «ديناميكية» إيجابية منذ نهاية ديسمبر الماضي، ونصعد بقوة، ونحن جاهزون لهذا التحدي.

ومن جانبه، قال إنريك: أنا متفائل جداً قبل هذه «الموقعة» المهمة، ونحن جاهزون ومتفائلون. ولم يفته تحية صديقه جوارديولا والإشادة بإمكانيته مدرباً قائلاً: بيب يتمتع برؤية واضحة ومميزة في كرة القدم وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا أمامه.