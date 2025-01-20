«الفرسان» و«فخر أبوظبي».. «حوار القمة»

مراد المصري (أبوظبي)

تقام اليوم 3 مباريات في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، تتصدرها قمة شباب الأهلي والجزيرة، إلى جانب المواجهة الخاصة بين العين والنصر، ولقاء خورفكان وعجمان الباحثين عن النقاط الثمينة.

وتتجه الأنظار إلى استاد راشد في دبي، لمتابعة مباراة شباب الأهلي والجزيرة، حيث يطمح «الفرسان» لاستعادة صدارة الترتيب مجدداً مع وجوده بالمركز الثاني حالياً برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، وإن كان شباب الأهلي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما يطمح «فخر أبوظبي» إلى البقاء في دائرة المنافسة، وتحقيق انتصار سيكون له حافز معنوي كبير، مع وجود الفريق بالمركز الخامس برصيد 21 نقطة.

ويمتلك شباب الأهلي أقوى خط هجوم في المسابقة بتسجيله 27 هدفاً حتى الآن، بالتساوي مع النصر، ويأتي خلفهما مباشرة الجزيرة برصيد 26 هدفاً، ما يعني أننا سنكون على الموعد مع لقاء هجومي من الطراز الرفيع.

على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، يستضيف العين ضيفه النصر، في لقاء يتطلع فيه كل فريق لتحسين موقعه على سلم الترتيب، مع مواجهة خاصة للهولندي ألفريد شرودر الذي يعود للقاء «الزعيم»، الذي سبق أن قاده لفترة وجيزة مطلع الموسم الماضي.

ويدرك «الزعيم» أنه بحاجة لمصالحة جماهيره، بعدما اكتفى بجمع 19 نقطة ليحتل المركز السادس لحد الآن، مع تعثرات عديدة آخرها الخسارة الكبيرة أمام عجمان 2-4، فيما يتمنى «العميد» أن يواصل نتائجه الإيجابية بعدما جمع 22 نقطة وضعته بالمركز الرابع حالياً.

ويلتقي خورفكان وعجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي، وكل منهما يطمع في نقاط الفريق الآخر، حيث يمر «النسور» بفترة إيجابية بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة بالمركز التاسع، وتقدم «البرتقالي» إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز اللافت على العين.