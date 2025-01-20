«هملولة» تُحرز ناموس «اللقايا الأبكار» و«شاهين» بطل «الجعدان»

علي معالي (دبي)

شهد ميدان المرموم أمس، منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، حيث تنافست المطايا في 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وسط أجواء حماسية ومشاركة قوية من أبرز المؤسسات.

نجحت «سيادة» المملوكة لـ «هجن الشحانية»، تحت قيادة المضمر سالم فاران المري، في تحقيق لقب الشوط الأول للقايا الأبكار، مسجلة توقيتاً مميزاً بلغ 8:52:6 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل.

وفي الشوط الثاني للقايا الجعدان، تألق «ميدان» لـ «هجن إنتاج أم الزبار»، بقيادة محمد بخيت برقان المقارح، محققة الفوز بزمن قدره 8:54:3 دقيقة.

وتمكنت «هملولة» المملوكة لـ «هجن الرئاسة»، تحت قيادة حمدان محمد مروشد، من حسم الناموس في الشوط الثالث للقايا الأبكار، بزمن بلغ 8:58:0 دقيقة.

واستمر التحدي في الشوط الرابع للقايا الجعدان، حيث خطف «حازم» لـ «هجن إنتاج أم الزبار»، بقيادة المضمر محمد بخيت برقان المقارح، الأضواء، محققاً الفوز بزمن قدره 9:02:5 دقيقة.

التحديات الصباحية

شهدت الفترة الصباحية إقامة منافسات الإيذاع لفئة أصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات المهرجان، حيث شهدت السباقات تنافساً قوياً على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

نجحت «بحور» لـ «هجن إنتاج أم الزبار»، تحت قيادة زيد محسن طيثاب النديلة، في تحقيق الفوز بالشوط الأول للإيذاع الأبكار، محققة أفضل توقيت في السباقات بزمن مميز بلغ 8:57:0 دقيقة.

وشهد الشوط الثاني للإيذاع الجعدان تألق «شاهين» لـ «هجن الرئاسة»، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بزمن بلغ 9:07:8 دقيقة.

وتمكنت «رسالة» المملوكة لـ «هجن الشحانية»، تحت قيادة جابر سالم فاران المري، من الفوز بالشوط الثالث للإيذاع الأبكار، بزمن قدره 9:04:9 دقيقة.

أما الشوط الرابع والمخصص للإيذاع الجعدان، فقد شهد تألق «الريان» المملوكة لـ «هجن الشحانية»، بقيادة فاران محمد حمد قريع، والتي أنهت السباق في زمن قدره 9:07:6 دقيقة.

منافسات الثنايا

تتواصل، اليوم، منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن المهرجان، ويشهد ميدان المرموم، إقامة تحديات سن الثنايا، والتي ستقام بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية، وذلك لمسافة 8 كيلومترات.

وأكملت جميع المؤسسات تحضيراتها لأولى منافسات الكبار، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة الكثير من الأسماء المميزة في عالم سباقات الأصالة، ورُصدت جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط.

افتتاح مميز للقرية التراثية

افتتحت مساء أمس، فعاليات قرية المرموم التراثية، التي يقيمها نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك بالتزامن مع انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك تحت إشراف ورعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ولجنة الاستثمار والخدمات العامة في أرياف وبراري دبي، وتستمر فعاليات القرية حتى 29 يناير، مقدمةً تجربة تراثية وثقافية متكاملة تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.

وشهد الافتتاح انطلاقة مميزة مع فرقة العيالة الشعبية التي قدمت عروضاً تراثية رائعة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المخصصة للأطفال التي أضفت أجواءً من البهجة والمتعة على زوار المكان من العائلات والأفراد.