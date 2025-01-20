«آر 25» يقتنص «رمز» الجير بيور فرخ

مصطفى الديب (أبوظبي)

توّج الصقر «آر 25» لفريق دبي، بطلاً لشوط الرمز للجير بيور فرخ فئة العامة المفتوح، في افتتاح منافسات اليوم الحادي عشر من النسخة الثانية عشرة من منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح.

واحتل المركز الثاني في هذا الشوط الصقر «معزز» لحميد محمد سعيد راشد الطاير، فيما جاء في المركز الثالث «49» لفريق الفرسان.

وفي الشوط الأول للجير بيور فرخ فئة العامة المفتوح، كان اللقب من نصيب الصقر «بي 09» لفريق ميدان، فيما كان المركز الثاني من نصيب «آر 48» لفريق دبي، واحتل المركز الثالث «مبهر» لحمدان سعيد جابر.

وفي الشوط الثاني للجير بيور فرخ فئة العامة المفتوح، توج بالمركز الأول «بي 33» لفريق الصيرمي، وحلّ ثانياً «مشرف 3» لفريق دبي، فيما جاء في المركز الثالث «بي 46» لفريق ميدان.

واقتنص الصقر «براق» لفريق ميدان لقب الشوط الأول للجير بيور جرناس فئة العامة المفتوح، فيما جاء ثانياً «مثير» لفريق الصيرمي، وحلّ ثالثاً «الفيل» لفريق دبي.

وفاز الصقر «008» لفريق دبي بلقب الشوط الثاني للجير بيور جرناس فئة العامة المفتوح، فيما كان المركز الثاني من نصيب «مكرم» لفريق دبي أيضاً، وحلّ ثالثاً «اليلايس» لسلطان أحمد ثاني الفلاسي. واختتمت منافسات اليوم الحادي عشر بإقامة شوط الإنتاج للجير بيور فرخ فئة العامة، وتوّج بلقبه الصقر «وافي» لحمد أحمد بن مجرن، فيما جاء في المركز الثاني «إس 1» لأحمد راشد محمد الخيلي، واحتل «اللورد» لعلي سالم علي المزروعي المركز الثالث في ترتيب هذا الشوط الذي شارك فيه 22 صقراً.