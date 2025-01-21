مفاجأة.. أنشيلوتي يقرر الرحيل عن الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

فجّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد «قنبلة مدوية» بشأن مستقبله مع «الملكي»، إذ أبلغ إدارة النادي بعزمه على الرحيل بنهاية الموسم، أياً كانت نتائج الفريق، رغم أن عقده يمتد إلى صيف 2026.

وشهد ريال مدريد بداية موسم متواضعة، ومُني بهزيمتين مذلتين من «غريمه التقليدي» برشلونة، الأولى في الدوري 0-4، والثانية في نهائي السوبرالإسباني 2- 5.

ورغم العودة القوية للفريق واحتلاله صدارة الدوري برصيد 46 نقطة، بعد الفوزعلى لاس بالماس 4-1، ليتقدم بذلك بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب (44 نقطة)، و7 نقاط أمام برشلونة الثالث (39 نقطة)، إلا أن مصادر صحفية إسبانية عديدة، ومنها إذاعة «أوندا سيرو»، أكدت أن أنشيلوتي مصمم على الرحيل بنهاية الموسم، وقبل عام كامل من نهاية عقده، مهما كانت نتائج الفريق، رغم ثقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي ومجلس إدارته في شخصه.

ولم يفاجيء قرار أنشيلوتي الكثيرين، بالنظر إلى الأشهر الأخيرة الصعبة والضغوطات المتزايدة التي عاشها المدير الفني الإيطالي، وتعرضه لهتافات غاضبة من جماهير«سانتياجو برنابيو»، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة من برشلونة في السوبر الإسباني.

وأسهمت الإصابات العديدة لبعض نجوم الفريق ولفترات طويلة مثل إيدر ميليتاو وداني كارفاخال وديفيد ألابا، الذي عاد إلى الملاعب في مباراة لاس بالماس الأخيرة، وعدم التعاقد مع لاعبين جدد في الخط الخلفي للفريق بعد هذه الإصابات ورحيل ناتشو قلب الدفاع، إلى تذبذب مستوى الفريق، ولم تكن عودته لصدارة «الليجا» كافية لمحو الهزيمتين الكبيرتين أمام «البارسا».

ويُعتبر أنشيلوتي أحد «أساطير» تدريب «الميرينجي» خلال الفترتين اللتين تولى فيهما تدريب الفريق، الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية بدءاً من 2021، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، وجمع خلال الولايتين 16 لقباً.

وأفادت المصادر نفسها بأن المرشح الأول لخلافة أنشيلوتي في حالة رحيله هو المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، وهو ابن النادي، الذي نجح مع فريقه الألماني الموسم الماضي في الحصول على بطولة «البوندسليجا»، وينافس بقوة هذا الموسم على اللقب.