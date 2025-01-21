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الرياضة

منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا

منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا
21 يناير 2025 09:54

أبوظبي (الاتحاد)
انتظم منتخب الجودو في معسكره الختامي في جورجيا، استعداداً للسفر إلى باريس نهاية يناير الجاري للمشاركة في بطولة «باريس جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي يومي الأول والثاني من فبراير المقبل، وتسبق المنافسات مراسم قرعة البطولة ظهر يوم 31 يناير الجاري عبر تقنية الفيديو.
وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قد اعتمد التشكيل النهائي لبعثة المنتخب المشاركة في البطولة المقبلة برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ومعه المدرب فيكتور سيكتروف و7 لاعبين، هم نارمند بيان وناجي كازيبك في منافسات وزن تحت 66 كجم، كريم عبد اللطيف ومحمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم، طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، سليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم، وظافر كوستوف في منافسات وزن تحت 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي، التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، من خلال اتصال هاتفي على الاطمئنان على بدء معسكر الإعداد الختامي في جورجيا، عقب وصول البعثة، التي حققت مؤخراً لقب بطولة كازابلانكا الدولية التي أقيمت في المملكة المغربية، مؤكداً على ضرورة التميز من خلال الإعداد الجيد ضمن برنامج الاتحاد، استعداداً للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي، تطلعاً لحصد المزيد من النقاط المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.

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