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الرياضة

سباق الخيول العربية الخامس في الظفرة الأربعاء

سباق الخيول العربية الخامس في الظفرة الأربعاء
21 يناير 2025 10:13

منطقة الظفرة (الاتحاد)
ينطلق غداً الأربعاء سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، على ميدان مدينة زايد في الظفرة، ويتضمن السباق شوطين بطول 1400 متر لكل شوط، وسط توقعات بمنافسة قوية وحضور جماهيري كبير.
يأتي هذا الحدث ضمن أجندة موسم سباقات الخيول للنادي، التي تشمل 10 سباقات تمتد حتى نهاية الموسم، ويهدف النادي من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانة رياضة الفروسية في المنطقة، وتوفير منصة تنافسية مميزة للفرسان والخيول من مختلف أنحاء الدولة، وقد حظيت السباقات الأربعة الماضية بنجاح كبير على المستويات التنظيمية والفنية، مع إقبال جماهيري يعكس شغف سكان الظفرة برياضة الفروسية.
وأعرب سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، عن اعتزازه بنجاح السباقات السابقة، وقال: «نحن فخورون بما حققناه في سباقاتنا السابقة، والتي عكست التزام النادي بتطوير رياضة الفروسية وتقديم بطولات على مستوى عالٍ من الاحترافية.. السباق الخامس يمثل محطة مهمة في هذا الموسم، ونسعى من خلاله إلى جذب المزيد من المشاركين والجماهير، وتعزيز مكانة النادي وجهة رياضية بارزة في المنطقة».
وأضاف المزروعي: «تتضمن أجندة الموسم 10 سباقات، وكل فعالية تُعد فرصة لتطوير رياضة الخيول الأصيلة وتعزيز شغفها بما يتماشى مع رؤية النادي وخططه المستقبلية، أشكر جميع القائمين على التنظيم، ونتطلع إلى منافسات تعكس روح التحدي والتميز».
يُتوقع أن يكون السباق محطة جديدة لتسليط الضوء على الخيول العربية الأصيلة، وتعزيز مكانة رياضة الفروسية في الظفرة، وسط أجواء تنافسية مليئة بالحماس والإثارة.

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