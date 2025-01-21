سلة «شباب الأهلي» تتألق في «الآسيوية» بـ«أرقام قياسية»

علي معالي (أبوظبي)

قلب فريق شباب الأهلي لكرة السلة الموازين في الجولة الختامية في دور المجموعات لمنافسات «سوبر غرب آسيا»، بصدارة المجموعة الأولى، بعد مباراة مثيرة ضد الكويت الكويتي جرت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بالكويت، وانتهت لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 90-83، ليحقق شباب الأهلي العديد من الأرقام القياسية بعد هذه المباراة ومنها، إنهاء سلسلة من 4 مباريات، لم يفز فيها الفريق أمام نادي الكويت، ويعود ذلك إلى نصف نهائي دوري الخليج 2022-2023، أضف إلى ذلك أن شباب الأهلي لم يتصدر القمة في مجموعته في دوري سوبر غرب آسيا، خلال أول موسمين للمسابقة الإقليمية، لكنه في هذه النسخة قلب الموازين والسيناريو، منتزعاً القمة من بطل الكويت بـ 5 انتصارات، من أصل 6 مباريات.

وكانت الخسارة الوحيدة لـ «الفرسان» قد جاءت أمام الكويت الكويتي وعلى صالة شباب الأهلي بدبي بنتيجة 71-75، لينجح الفريق في «رد الاعتبار» على ملعب المنافس بفوز رائع 90-83، ليحل الكويت، حامل لقب دوري الخليج العربي مرتين وصيفاً هذه المرة، ويحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي مع «الفرسان».

واستطاع المدرب الصربي ميودراج بيريسيتش، والقادم من نادي الوصل، خلال 30 يوماً فقط مع الفريق في أن يُعيد الثقة والقوة والتوازن لشباب الأهلي، بعد أن حل بديلاً للتونسي وليد زريدة، وحقق انتصارات محلية وقارية، وشهدت المباراة تألق العديد من العناصر بين صفوف شباب الأهلي ومنهم الشاب حامد عبداللطيف، حيث أنهى المباراة بتسجيله 25 نقطة من خلال براعته في تصويب 15 تسديدة نجح في إنهاء 10 منها بنقاط إيجابية، ليحصد في النهاية جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ونجح قائد الفريق قيس عمر في تسجيل ثنائية مزدوجة من 14 نقطة و12 كرة مرتدة، بينما سجل زميله في خط الهجوم عمر خالد العامري 11 نقطة، وسجل المحترف الأميركي سيردوم بوينتر 18 نقطة و5 متابعات، فقد سجل 16 نقطة.

وكانت نقطة التحول في اللقاء في الربع الرابع والأخير، حيث كان التعادل 62-62، لكن شباب الأهلي سارع إلى ضبط إيقاع اللعب، وسجل كل من قيس عمر، وواشنطن رميتين من خط الرميات الحرة ليتقدم الفريق بأربع نقاط، وانضم إليهما حامد وبوينتر، لينجح «الفرسان» في تسجيل 10نقاط، ويتقدم بنتيجة 72-62 قبل 7 دقائق ونصف دقيقة من نهاية المباراة.

وظل الفريق في الصدارة منذ ذلك الحين، حتى إن بوينتر وسّع الفارق إلى 11 نقطة، 88-77، بعد ثلاثية من تمريرة من واشنطن قبل أقل من دقيقة على نهاية المباراة.

وعبر ميودراج عن سعادته بما يقدمه فريقه، وقال: «أنا فخور جداً بالجميع، لقد قام اللاعبون بعمل رائع، وأنا سعيد للغاية، لأنه خلال 30 يوماً، حققنا أكثر مما كنت أتوقعه من نتائج وانتصارات».