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الرياضة

«الإمارات الدولية للبولو» تنطلق الأحد في غنتوت

«الإمارات الدولية للبولو» تنطلق الأحد في غنتوت
21 يناير 2025 11:00

أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت بطولة الإمارات الدولية للبولو السنوية في نسختها الـ24، والتي تتجدد إقامتها بتصنيف 10-12 (هانديكاب)، وذلك بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، وبمساهمة العديد من الجهات، وتحدد لانطلاقة المنافسات عصر يوم الأحد المقبل بملاعب النادي، بمشاركة 6 فرق بمستوى «سوبر»، وتستمر المنافسات حتى يوم السبت 8 فبراير المقبل موعد الحفل الختامي.
ووجّه النادي الدعوة لوسائل الإعلام كافة لحضور المؤتمر الصحفي، الذي يعقده النادي بمقره في غنتوت عند الساعة 12 ظهر يوم غدٍ الخميس، للكشف عن تفاصيل البطولة السنوية، وأسماء الفرق المشاركة، والتفاصيل الفنية ونظام البطولة، وبرنامج الحفل الختامي، والجوائز التي رصدت للفائزين، بجانب سحب قرعة البطولة، والكشف عن شعارات الفرق المشاركة، وأبرز اللاعبين.

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