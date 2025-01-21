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الرياضة

«كلايم» تستضيف تحدي أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم

«كلايم» تستضيف تحدي أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم
21 يناير 2025 12:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت المرحلة الأولى من منافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، التي تقام بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين، وتضمنت المرحلة الأولى التي تُقام في منشأة «كلايم» بجزيرة ياس في أبوظبي منافسات القفز الحر الداخلي في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، كما اشتمل حفل افتتاح البطولة على عروض فنية من خلال التشكيلات الرباعية والثمانية والستة عشر، إلى جانب تشكيلات فردية مثيرة.
وتُقام المرحلة الثانية من البطولة في موقع «سكاي دايف دبي» خلال الفترة من 25 إلى 26 يناير الجاري، وتتضمن منافسات القفز الحر الخارجي، حضر مراسم اليوم الافتتاحي للبطولة يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد، وحسين محمد الحسني، نائب مدير عام «كلايم» جزيرة ياس.
وأكد يوسف حسن الحمادي أن إقامة البطولة بمرحلتيها في أبوظبي ودبي تحت مظلة الاتحاد يعبر عن الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتطوير رياضته ونشرها على أوسع نطاق ممكن، استثماراً للإمكانات الكبيرة التي تملكها الإمارات. 
وأشار إلى أن المشاركة الواسعة، المتمثلة في 200 قافز من أبرز القافزين في مجال النفق الهوائي على المستوى العالمي، تثري المنافسات وتعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الإمارات التنظيمية، خاصة أن المنافسات هذا العام تُعد استثنائية وغير مسبوقة في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم.
وأعتبر محمد يوسف، الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، أن البطولة تُعد واحدة من أقوى وأضخم البطولات على صعيد القفز الحر بالمظلات في العالم، حيث تتضمن نوعين من منافسات القفز الحر الداخلي في «كلايم»، والقفز الحر الخارجي في «سكاي دايف دبي». 
وأوضح أن البطولة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال المنشآت العالمية الفريدة والتنظيم الاحترافي المتميز.
من جانبه، أكد حسين الحسني أن إدارة «كلايم ياس» ستحرص على استقطاب المزيد من مثل هذه البطولات الدولية الكبرى ونخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم للمنافسة في منشآت رياضية متطورة مثل «كلايم»، الذي يضم أكبر نفق هوائي في العالم.

كلايم أبوظبي
القفز بالمظلات
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الرياضات الجوية
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