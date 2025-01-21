«طريق الأبطال إلى دبي» يبدأ بـ «أسبوع النزال»

دبي (الاتحاد)

تنطلق، يوم غد، فعاليات «أسبوع النزال» الخاصة ببطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام يوم السبت المقبل، في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

ويقام غد، اليوم المفتوح لوسائل الإعلام في فندق ذا روف دبي داون تاون، وذلك بحضور جميع المقاتلين المشاركين، وذلك لإجراء اللقاءات وتسليط الضوء على تحضيراتهم لخوض النزالات المقبلة التي ستكون محط أنظار العالم.

ويلي ذلك في اليوم التالي لقاءات خاصة مع بيتر موراي، المدير التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين، فيما تقام يوم الجمعة المقبل، إجراءات الوزن الرسمي للمقاتلين في كوكاكولا أرينا، على أن تقام البطولة في اليوم التالي، السبت، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير مع تواصل مبيعات التذاكر من مختلف الفئات.

وتم اعتماد إقامة 11 نزالاً، بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمهم دولة الإمارات وكل من روسيا، إيرلندا، أميركا، البرازيل، إنجلترا، أوزبكستان، الكويت، مصر، سوريا، السعودية، الجزائر والفلبين.

ويتصدر بطاقة النزالات في دبي، النزال الذي يجمع بين البطل العالمي، الروسي عثمان نورمحمدوف مع المقاتل الأيرلندي بول هيوز، ويلتقي الإماراتي هادي عمر الحسيني مع الفلبيني رويل باناليس، والإيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميدوف، والإيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والأميركي جونسون مع الروسي نيمكوف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والروسي يعقوب سليمانوف مع الأردني جراح السيلاوي، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، والأيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والسعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر «دارث» خان.