«النسيم» بطل «الجير بيور فرخ» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص «النسيم» لسالم محمد راشد المهندي لقب شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للجير بيور فرخ، في افتتاح منافسات اليوم الثاني عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، وينظم نادي أبوظبي للصقارين النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بمنطقة الفلاح، وانطلقت في العاشر من يناير الجاري، وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه.

واحتل «بي 1» لعابد صالح زايد محمد الفلاحي المركز الثاني لهذا الشوط الذي انطلق صباح أمس، فيما كان المركز الثالث من نصيب «نقي» لهادي سعيد سالم المنصوري.

وحلقت «متروكه» لهادي سعيد سالم المنصوري بلقب شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للقرموشة جير فرخ، فيما جاء «جي 1» لعلي عمر علي البلوشي ثانياً، وفي المركز الثالث جاء «نسايم» لسالم محمد راشد المهندي، وذهب لقب شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للجير شاهين فرخ إلى «شان» لماجد سعد عبد الله المنهالي، وحل ثانياً «برزان» لهادي محمد هاشل المنصوري، وفي المركز الثالث جاء «ديزرت 24» لزايد بتال سلطان المرر.

اختتمت منافسات اليوم الثاني عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بإقامة شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للجير تبع فرخ، وفاز بلقبه «طويق» لعبد الله سيف صياح المنصوري، فيما جاء ثانياً «سهيل» لسالم محمد راشد المهندي، وثالثاً «بطاش» لراشد محمد عبد الله السهلي.

وتنطلق اليوم منافسات فئة العامة الهواة، وتستمر لأربعة أيام قبل أن تقام أشواط فئة السيدات.