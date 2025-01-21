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الرياضة

«معاً إلى حتّا».. «تجديف مجتمعي» في بحيرة السد

«معاً إلى حتّا».. «تجديف مجتمعي» في بحيرة السد
21 يناير 2025 15:10

 
دبي (الاتحاد)

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تستضيف بحيرة سد حتّا السبت المقبل فعالية «معاً إلى حتا» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن المبادرات المجتمعية في الموسم الرياضي البحري 2024-2025، وتتضمن سباقين لقوارب التجديف على قوارب كاياك وقوارب واقف.
ويقام الحدث في إطار اهتمام مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، بالفعاليات المجتمعية، وزيادة عدد ممارسي الرياضات البحرية، وإبراز التنوع السياحي في إمارة دبي بالخروج إلى المسطحات المائية في الإمارة، حيث تعد بحيرة سد حتّا من أفضل الوجهات لممارسة هوايات رياضات التجديف بمختلف أنواعها، وهو ما يوفر مناخاً مناسباً للباحثين عن المتعة، وسط جمال الطبيعة بين جبال حتّا الخلابة.
وتابع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزات الحدث الكبير، بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في حتّا، من بينها حتّا كاياك،حيث سينطلق البرنامج في الفترة الصباحية ،مع وصول المشاركين، وبدء عملية التسجيل، وإجراء التدريب الرسمي قبل انطلاق الفعالية عند الحادية عشرة صباحاً.
ووجّه نادي دبي البحري دعوة مفتوحة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في السباقين المجتمعيين في فئتي قوارب التجديف كاياك وقوارب التجديف واقف، حيث ينتظر أن يقام الحدثان في فترة الظهيرة يوم السبت على كورس ومسار خاص في قلب سد حتا. 

حتا
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
قوارب التجديف
دبي
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