طواف الإمارات.. رحلة «7 نجوم» من الظفرة إلى العين

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي - الجهة المنظمة لطواف الإمارات - عن مسارات النسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، والنسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، اللذين يقامان في شهر فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من الدارجين والفرق المحترفة، في أحد أبرز الأحداث الرياضية الأكثر اهتماماً ومتابعة على مستوى العالم.

ويعد طواف الإمارات في نسختيه المرتقبتين - السباقين العالميين الوحيدين في منطقة الشرق الأوسط في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية - استكمالاً للنجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة طواف الإمارات للسيدات 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير المقبل، عبر 4 مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي، بإجمالي مسافة 540 كم، أما طواف الإمارات للرجال فيقام على 7 مراحل تبدأ من الظفرة وتنتهي بمدينة العين، تشمل أربعة مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة لمسافة 12.2 كم، حيث يبلغ إجمالي مسافة طواف الإمارات لهذا العام 1013 كم.

وتتنوع مسارات طواف الإمارات 2025 لتشكل مزيجاً فريداً يتيح أفضل أداء لجميع الدراجين، ويمر الطواف على أهم معالم دولة الإمارات السياحية، ويبرز تنوع تضاريسها الجغرافية والطبيعية.

وينطلق طواف الإمارات للسيدات يوم الخميس 6 فبراير 2025 في دبي، وتحديداً من نادي ضباط شرطة دبي إلى دبي هاربور لمسافة 149 كم، تليها المرحلة الثانية يوم الجمعة 7 فبراير، التي تقام منافساتها بمنطقة الظفرة، وتحديداً من حصن الظفرة، وصولاً إلى مدينة المرفأ لمسافة 111 كم، ثم تقام المرحلة الثالثة (الجبلية) يوم السبت 8 فبراير بمدينة العين، لمسافة 152 كم، حيث الانطلاقة من قصر المويجعي، وصولاً إلى قمة جبل حفيت، ويختتم طواف السيدات مراحله في أبوظبي يوم الأحد 9 فبراير، انطلاقاً من مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وصولاً إلى خط النهاية بكاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي ولمسافة 128 كم، يبرز خلالها العديد من معالم العاصمة الإماراتية.

أما طواف الإمارات 2025 (رجال)، فينطلق يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 بالمرحلة الأولى في منطقة الظفرة، وتمتد لمسافة 138 كم من محطة الطاقة الشمسية (شمس) بمدينة زايد، وصولاً إلى قصر ليوا، تليها المرحلة الثانية يوم 18 فبراير، في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وهي مرحلة سباق ضد الساعة لمسافة 12.2 كم.

وتقام المرحلة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير في رأس الخيمة، وصولاً إلى قمة جبل جيس ولمسافة 179 كم، في واحدة من أهم مراحل الطواف، وينتقل الطواف إلى المرحلة الرابعة يوم الخميس الموافق 20 فبراير، وينطلق من شاطئ قدفع بالفجيرة إلى أم القيوين لمسافة 181 كم، وتقام المرحلة الخامسة في دبي يوم الجمعة 21 فبراير، انطلاقاً من الجامعة الأميركية بدبي إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 160 كم، ثم المرحلة السادسة في أبوظبي ولمسافة 167 كم من أمام مقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات إلى كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

ويُختتم الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة التي تقام في مدينة العين، لمسافة 176 كم، وهي مرحلة جبلية حاسمة في الطواف، حيث ينطلق السباق من استاد هزاع بن زايد، ويمر عبر أبرز معالم مدينة العين، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لقطاع الرياضة والرياضيين، في الوقت الذي أكد فيه طواف الإمارات مكانته كأبرز الفعاليات المرموقة والرئيسية في روزنامة الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في دولة الإمارات».

وأضاف: «يعود طواف الإمارات بنسختيه المرتقبتين كجزء من أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لعام 2025، وأهم السباقات في منطقة الشرق الأوسط، ونحن سعداء بالنجاحات التي حققتها الإمارات على صعيد رياضة الدراجات في السنوات الأخيرة، ما انعكس على العديد من القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاعان السياحي والصحي، في ظل الاهتمام بتعزيز رياضة الدراجات كأسلوب حياة صحي لجميع أفراد المجتمع».

وأوضح العواني أن مسارات نسخة 2025 تغطي معظم أنحاء ومعالم دولة الإمارات، حيث يهدف الطواف أيضاً إلى أن يكون بمثابة محرك أساسي للسياحة، وسيكون سباق هذا العام مثيراً بشكل خاص مع تواجد نخبة الدراجين وأبطال مثل تادي بوجاتشار، بطل العالم الحالي والفائز بسباق جيرو إيطاليا وطواف فرنسا العريق، وكذلك إليزا لونجو بورجيني، الفائزة بسباق إيطاليا للسيدات والنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، مبيناً أن مشاركة مثل هذه المواهب الاستثنائية والأبطال العالميين دليل وشهادة على نجاح جهودنا في ترسيخ مكانة طواف الإمارات، وكحجر أساس لرياضة الدراجات بصفة عامة في المنطقة، ويعزز من التزامنا في مجلس أبوظبي الرياضي بجعل السباق حدثاً رئيسياً في أجندة الدراجات العالمية.

وقال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في «آر سي إس» للفعاليات الرياضية، مدير الطواف: نحن متحمسون ومستعدون للنسخة السابعة من طواف الإمارات للرجال والنسخة الثالثة من طواف السيدات، وذلك بعد النجاحات التي حققها السباقان في النسخ السابقة، وأضاف: لطالما كان طواف الإمارات للدراجات بشقيه للرجال والسيدات رمزاً للتميز، وسيواصل الظهور بنفس القيمة والتفرد هذا العام، وتتيح المسارات فرص الفوز لكافة تخصصات المتسابقين، ولدينا مجموعة رائعة من أبطال العالم على أتم الاستعداد لخوض التحديات المختلفة في كل مرحلة من مراحل الطواف.

وثمن داميكو دعم وجهود مجلس أبوظبي الرياضي وجميع الشركاء والجهات الراعية لتعزيز نمو رياضة الدراجات المستمر، ولمكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لركوب الدراجات، مع الترويج للرياضة أيضاً كنشاط ترفيهي وصحي.