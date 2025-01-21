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الرياضة

نجم برشلونة السابق يشيد بموهبة لامين يامال

نجم برشلونة السابق يشيد بموهبة لامين يامال
21 يناير 2025 17:00


أنور إبراهيم (القاهرة)

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قال النجم الإسباني السابق نوليتو «38 عاماً» إن لامين يامال، جناح برشلونة المتألق مع فريقه ومنتخب «لاروخا»، يستحق لقب أفضل لاعب في العالم، بالنظر إلى ما يقدمه من إبداع كروي منذ تصعيده للفريق الأول في عهد تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق.
وأضاف نوليتو في حديث لإذاعة «كادينا سير»: رغم أن يامال لم يكمل بعد 18عاماً، إلا أنه فرض نفسه وبلغ القمة سريعاً وأصبح أحد أفضل اللاعبين ليس في برشلونة فقط، وإنما على مستوى العالم، ولعب دوراً مؤثراً مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، وأسهم في فوز«الماتادور» باللقب.
وتابع نوليتو، الذي بدأ في أكاديمية «لاماسيا» في 2008، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول في 2010، عندما كان بيب جوارديولا مديراً فنياً، قائلاً: يقيني أن يامال سوف يستمر على القمة لفترة طويلة، وبمقدوره الحصول على الكرة الذهبية أكثر من مرة، مثلما قال ذلك زميله البرازيلي رافينيا، عندما سُئل عن رأيه فيه.
واستطرد نوليتو قائلاً: أجد متعة كبيرة وأنا أشاهده يلعب، إنه عجيب وأسلوبه في اللعب يسعد كل عشاق كرة القدم في العالم، وليس جماهير البارسا فقط. 
يُذكر أن نوليتو، الذي كان مهاجماً وجناحاً، لعب لأكثر من نادٍ بعد أن غادر برشلونة في 2011، بدأها ببنفيكا البرتغالي حتى 2013، ثم عاد إلى إسبانيا ليلعب لسيلتا فيجو حتى 2016، ولعب موسماً واحداً لماشستر سيتي 2016- 2017، ليعود مجدداً إلى إسبانيا ليلعب لإشبيلية حتى 2020، ومنه مرة أخرى إلى سيلتا فيجو حتى 2022. وشارك مع المنتخب الإسباني في 16 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف. 

لامين يامال
برشلونة
برشلونة الإسباني
الدوري الإسباني
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