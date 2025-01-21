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الرياضة

أحمد بن حمدان يتوج الفائزين في «بطل الإمارات للشراع والتجديف»

أحمد بن حمدان يتوج الفائزين في «بطل الإمارات للشراع والتجديف»
21 يناير 2025 18:43


دبي (وام)
توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين في منافسات الجولة الأولى من بطولة بطل الإمارات للشراع والتجديف الحديث 2025، التي نظمها نادي زوارق شاطئ دبي. وتابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد ال نهيان، منافسات اليوم الثاني والختامي، وسلم الفائزين الميداليات، وذلك بحضور محمد راشد الرميثي، رئيس نادي العديد للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، وسيمون ريفيس، رئيس مجلس الادارة في نادي زوارق شاطئ دبي.
وتنافس في السباق أكثر من 149 لاعباً ولاعبة، من مختلف الأندية الرياضية والبحرية وفرق الأكاديميات في الدولة على ألقاب فئات أوبتمست عام، وأولاد، وبنات والكا 4، فتيات وناشئين والكا 6 فتيات وشباب، والكا 7، والترتيب العام، وماسترز وفئة قوارب (أس بي 20) التي شهدت مشاركة أكثر من 20 فريقاً.

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