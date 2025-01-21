146 لاعباً يتنافسون في المرحلة الرابعة لدوري القوس والسهم



الشارقة (وام)



أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد مشاركة 146 لاعباً ولاعبة في منافسات المرحلة الرابعة لدوري الإمارات للقوس والسهم يومي 25، و26 يناير الجاري في كليات التقنية العليا للبنين بالشارقة، وتتضمن منافسات البطولة فئات القوس المركب للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وأصحاب الهمم، والبراعم لفئتي الذكور والإناث، كما تشارك الفئات نفسها في منافسات القوس المحدب.

وتقام الفعاليات الخاصة بفئة أصحاب الهمم تحت 12 و15 سنة السبت المقبل، وتحت 18 وفوق 18 سنة يوم الأحد، وتقتصر المشاركة في البطولة على لاعبي الأندية والأكاديميات فقط وفق الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المنظمة.

وأكد حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام للاتحاد اكتمال الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة، والقائمة الخاصة بالمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، لاسيما أن الدوري شهد تطوراً كبيراً في الفترة الماضية، بإظهار المستويات الفنية الجيدة من المشاركين، بما يعكس الاهتمام من الأندية، والتعاون مع الاتحاد في تنفيذ البرامج التطويرية.