الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة «فورمولا ريجونال»



أبوظبي (وام)



أحرز البطل الإماراتي راشد الظاهري المركز الثاني في السباق الأول من بطولة «فورمولا ريجونال» الشرق الأوسط الجديدة على حلبة مرسى ياس للفورمولا 1 في أبوظبي، وتعد المنافسة الخطوة التالية من بطولة فورمولا 4، بمشاركة 28 من أفضل السائقين الشباب في العالم، وتضم 5 جولات، 3 منها في مرسى ياس بأبوظبي، وواحدة في دبي أوتودروم، والجولة الأخيرة ستقام في حلبة لوسيل الدولية في قطر.

وأظهر البطل الإماراتي مستويات فنية عالية بتكتيكات احترافية مكنته من الدوران حول المنعطف التاسع من الخارج للوصول إلى المركز الثاني، وحافظ عليه حتى نهاية السباق، وتم تجهيز سيارته من فريق «بريما رايسينغ» الذي سيقود له في بطولة «فورمولا ريجونال» الأوروبية الرئيسية التي تنظمها ألباين (FRECA)، في أبريل المقبل.

وأكد الظاهري أنه أمام تحدٍ جديد في«الفورمولا ريجيونال»، بوجود أفضل السائقين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، ويسعى للوصول إلى أفضل النتائج في هذه المنافسة.