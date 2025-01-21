المرزوقي يشارك في «دولية أبوظبي» لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)



يشارك عمر عبد العزيز المرزوقي، فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، على صهوة الجواد «إنجوي دو لامور»، في بطولة أبوظبي الدولية فئة الأربع نجوم المقررة من 24 إلى 26 يناير الحالي، بطموحات تجميع النقاط المؤهلة إلى مونديال سويسرا 2025. وأكد المرزوقي «21» عاماً والمتوج بلقب أبرز نجم صاعد في العالم 2024، أنه يتطلع لحصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى كأس العالم الذي يمثل أولوية كبيرة له حتى يضمن وجوده ضمن فرسان العالم بعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكشف المرزوقي عن أن بطولة أبوظبي المقبلة وضمنها الجولة الثالثة التأهيلية التي تستضيف منها الإمارات 4 جولات في إطار الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم، وتختتم بالجولة الرابعة في الشارقة الشهر المقبل، ستشهد منافسة صعبة بمشاركة نخبة الفرسان، ما يضع البطولة أمام تحديات كبيرة تستدعي مضاعفة جهوده للوصول إلى أفضل المراكز، وحصد المزيد من النقاط المؤهلة.