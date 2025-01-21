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الرياضة

شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»

شباب الأهلي.. «الانتصار العاشر»
21 يناير 2025 19:18

مراد المصري (أبوظبي)

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تقدم شباب الأهلي إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين، «مؤقتاً»، بعد الفوز على الجزيرة 2-1، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الـ13، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي يلتقي الوصل، فيما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند 21 نقطة بالمركز الخامس.
وسجل هدفي شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 36، ولوكا في الدقيقة 45+1، فيما سجل للجزيرة خليفة الحمادي في الدقيقة الـ38، ليحقق «الفرسان» الانتصار العاشر في الدوري هذا الموسم.
شهدت انطلاقة اللقاء محاولات من الفريقين، قبل أن يكون شباب الأهلي المبادر للتسجيل بوساطة كارتابيا من كرة سددها على مرتين بمواجهة الحارس علي خصيف الذي تصدى للمحاولة الأولى قبل أن ترتد إلى الكرة إلى المهاجم الذي سجلها داخل الشباك في الدقيقة الـ36.
وعادل الجزيرة الكفة سريعاً بوساطة خليفة الحمادي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بمواجهة الحارس حمد المقبالي في الدقيقة الـ38.
وانتزع «الفرسان» التقدم مرة أخرى، بعد تسديدة من لوكا، الذي تابع كرة وصلته من ركلة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول.
كان الجزيرة الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة في الشوط الثاني، مع اعتماد شباب الأهلي على الهجمات المرتدة، ولم تؤدي محاولات الفريقين إلى هز الشباك.
وأكمل شباب الأهلي الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد يوري سيزار إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

شباب الأهلي
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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