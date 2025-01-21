أنشيلوتي ينفي اعتزامه الرحيل عن تدريب ريال مدريد

لندن (د ب أ)

نفى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التكهنات المثارة حول رحيله عن ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم، مؤكداً أنه سيبقى في منصبه طالما أراد النادي الملكي استمراره.

وذكرت تقارير إعلامية في إسبانيا أن المدرب الإيطالي الذي يمتد عقده مع الريال حتى 2026، قرر الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

لكن أنشيلوتي الذي يقضى ولايته الثانية في تدريب النادي الملكي، ومدد عقده في ديسمبر 2023، ربطته تقارير إعلامية بتولي تدريب منتخب البرازيل، لكنه سخر من هذه التكهنات في ظل استعداد الريال لملاقاة ريد بول سالزبورج النمساوي غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي (65 عاماً) في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء «هل أرحل عن ريال مدريد؟ لا، أريد أن أجعل ذلك واضحاً، لن أحدد أبداً موعد رحيلي عن هذا النادي، لن أفعل ذلك أبداً في حياتي، يوماً ما ستأتي هذه اللحظة، لكني لا أعرف متى ستكون، القرار ليس بيدي، قد تكون خلال المباراة التالية، غداً، في غضون عام أو خمسة أعوام». وأوضح المدرب الإيطالي «خطتي هي البقاء هنا، مع الرئيس فلورنتينو بيريز لأربعة أعوام قادمة، لنرى إذا كنا سنلقي تحية الوداع سوياً بكل الحب في العالم».