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الرياضة

ديوكوفيتش يقهر ألكاراز ويصعد لنصف نهائي بطولة أستراليا للتنس

ديوكوفيتش يقهر ألكاراز ويصعد لنصف نهائي بطولة أستراليا للتنس
21 يناير 2025 19:45


ملبورن (د ب أ)
واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حملته الناجحة في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

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وصعد ديوكوفيتش 37/ عاماً/ للدور قبل النهائي في البطولة المقامة حالياً بمدينة ملبورن الأسترالية، عقب فوزه على النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث للمسابقة، بنتيجة 4 / 6 و6 / 4 و6 / 3 و6 / 4 اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية للبطولة.
وضرب ديوكوفيتش، المصنف السابع للبطولة، موعداً في المربع الذهبي للمسابقة مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني للبطولة، الذي بلغ الدور قبل النهائي أيضا بفوزه على الأميركي تومي بول بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة، في وقت سابق اليوم بدور الثمانية.
وبالنتيجة، واصل ديوكوفيتش، الذي خسر مجموعة واحدة فقط في مشواره ببطولة أستراليا هذا الموسم قبل خوضه لقاء اليوم، تفوقه على ألكاراز في مواجهاتهما المباشرة، بعدما حقق فوزه الخامس على نظيره الإسباني، الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط. كما كان هذا هو الفوز الثاني لديوكوفيتش على ألكاراز، في لقاءات اللاعبين ببطولات جراند سلام، علما بأن النجم الإسباني حقق أيضا انتصارين على نظيره الصربي في المسابقات الأربع الكبرى.
ويحلم ديوكوفيتش بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الـ11 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالبطولة، كما يرغب أيضا في إحكام قبضته على صدارة قائمة أكثر اللاعبين فوزاً ببطولات جراند سلام من خلال الحصول على لقبه الـ25 بها، ويتفوق ديوكوفيتش الآن بفارق لقبين على أقرب ملاحقيه الإسباني المعتزل رافاييل نادال، كأكثر اللاعبين حصولاً على الألقاب في جراند سلام.
في المقابل، فشل ألكاراز في مواصلة حلمه بالفوز ببطولة أستراليا للمرة الأولى في تاريخه، كما كان اللاعب الإسباني يسعى أيضاً لأن يصبح أصغر رجل يستكمل ألقاب البطولات الأربع الكبرى، بعدما سبق له الفوز ببطولات إنجلترا (ويمبلدون) وفرنسا (رولان جاروس) وأمريكا (فلاشينج ميدوز). كما أخفق ألكاراز 21/ عاماً/ في الثأر من خسارته أمام ديوكوفيتش بمجموعتين للاشيء في المباراة النهائية لمنافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس العام الماضي. 

 

 

 

نوفاك ديكوفيتش
بطولة استراليا المفتوحة
التنس
الجراند سلام
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