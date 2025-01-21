عجمان يتخطى خورفكان بـ«هدفين»

فيصل النقبي (خورفكان)

حقق عجمان فوزاً ثميناً على خورفكان 2-0، عن طريق المدافع بيدرو بافلوف في مرماه بالدقيقة الـ19 ثم وليد أزارو في الدقيقة الـ87 من زمن المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده للنقطة الـ 16 متجاوزاً خورفكان في الترتيب، محتلاً المركز التاسع، بعدما حقق فوزه الخامس هذا الموسم، والثاني على التوالي بعد فوزه على العين في الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة، بعدما تلقى خسارته السابعة هذا الموسم.

وواصل عجمان بهذه النتيجة تفوقه التاريخي على خورفكان بانتصاره السابع في 11 مواجهة جمعتهما في الدوري مقابل انتصارين لخورفكان وتعادلين.