تشكيل لجنة للذكاء الاصطناعي في «الشارقة الرياضي»



الشارقة (الاتحاد)



تفاعلاً مع مستجدات العصر، شكل مجلس الشارقة الرياضي لجنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، ومعه كل من: حميد بن حارب الشامسي، وعبد الرحيم أحمد الهاشمي وحمد سالم البيماني وعبد الرحمن صلاح بوخاطر وراشد محمد العوضي وغيث رعد أمان وفاطمة أحمد بن مسعود وحليمة الجسمي ومطر عمران تريم، أعضاء، ومحمد راشد العويس مقرراً.

وأكد الحزامي أن اللجنة ستعنى بوضع اللوائح والشروط المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، كما ستعنى بكل البحوث والابتكارات التي تستثمره، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في كل مجالاته مع الجهات العلمية المعنية، بما يعود بالنفع على أندية الإمارة وأنشطتها محلياً ودولياً.