رسالة عاطفية من مدرب ميلان للجماهير: نحتاج إليكم



روما (د ب أ)



أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أن هناك «انقساماً كبيراً» في النادي، موجهاً نداءً للجماهير للاحتشاد وراء النادي في ظل «الأزمة» التي يمر بها.

وقاد كونسيساو فريق ميلان في خمس مباريات منذ خلافة مواطنه باولو فونيسكا في تدريب الفريق نهاية الشهر الماضي.

وبعد قيادة ميلان للقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية مطلع الشهر الجاري، تلقى المدرب، البالغ من العمر 50 عاماً، الهزيمة الأولى في ولايته السبت الماضي على ملعب يوفنتوس بهدفين دون رد في الدوري الإيطالي.

وجاءت الخسارة امام يوفنتوس في أعقاب التعادل مع كالياري 1-1 والفوز على ملعب كومو 2-1، ليبقى الفريق في المركز الثامن بالدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي و19 نقطة عن نابولي المتصدر.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمام جيرونا الإسباني غداً الأربعاء في دوري أبطال أوروبا «الجماهير في قلب وروح النادي». وأضاف «نحتاج إليهم بصفتهم اللاعب رقم 12 في الفريق، نحتاج إلى دعمهم، إنها أزمة».

وأشار «بعيداً عن التاريخ الحديث، إيجابياته ومجادلاته، هناك الكثير من الانقسام، رسالتي للجماهير هي سواء فزنا أو خسرنا فإن الفوز والخسارة لنا جميعاً». وأكد أن «جزءاً من وظيفتي هو محاولة نقل العقلية الصحيحة إلى الفريق، احتاج إلى القيام بالمزيد في هذا الصدد».

وختم كونسيساو حديثه بالقول «يعمل اللاعبون على النقاط الدقيقة، مع التركيز على محاولة إحداث التغيير، هم في حاجة إلى الثقة بما يقومون به والتعلم من الأخطاء، وكل مباراة بمثابة فرصة جديدة».