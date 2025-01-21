فرهاد مجيدي: التركيز الذهني سلاح البطائح لمواجهة الوحدة



الشارقة (الاتحاد)



أكد فرهاد مجيدي، مدرب فريق البطائح الجديد، قوة وأهمية مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «حاولنا خلال الجرعات التدريبية الأخيرة بعد تولي المهمة رسمياً، الوصول باللاعبين إلى أعلى المستويات الفنية والذهنية لندخل لقاء الوحدة بحالة جيدة».

وهنأ مجيدي فريق الوحدة عقب تتويجهم بكأس التحدي الإماراتي القطري مؤخراً، موضحاً أن الوحدة فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، وعبر عن سعادته بالعودة مجدداً لملاعبنا، وقال: «حاولت مشاهدة أغلب المباريات للمنافس، وكذلك فريقي، وتوقعاتي أن عناصر البطائح قادرة على تنفيذ الخطط داخل أرض الملعب».

وقال البرازيلي الفارو اوليفيرا: «تدربنا بشكل قوي، والمدرب يحاول أن يقدم أفضل ما لديه، ومتفائلون لتحقيق نتيجة إيجابية، ولن تكون مباراة سهلة أمام فريق قوي مثل الوحدة».

وأضاف: «ما يحدث من هبوط في مستويات اللاعبين طبيعي في كرة القدم، وخاصة في مركز المهاجم، وعلى المستوى الشخصي أحاول دائماً العمل بجد لتطوير قدراتي، ومتفائل بأنني سأعود للتسجيل مرة أخرى».