ثنائية لرونالدو ومدرب الخليج يفقد أعصابه في الدوري السعودي



الرياض (د ب ا)



سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر هدفين، ليساهم في فوز ثمين لفريقه خارج ملعبه أمام الخليج بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وقدم فريق النصر أداءً باهتاً للغاية في أول 45 دقيقة، ولم تكن محاولات نجميه كريستيانو رونالدو وساديو ماني، إضافة إلى تسديدة أخرى من علي الحسن كافية لهز شباك إبراهيم سيهيتش حارس مرمى الخليج.

وكانت نقطة التحول في المباراة قرار الحكم بطرد سعيد آل حمسل لاعب الخليج، بعدما أظهرت تقنية الفيديو وجود لمسة يد ضده، ليمنع نواف بوشل لاعب النصر من انفراد تام في الدقيقة الـ 33 وفقد اليوناني جورجيس دونيس مدرب الخليج أعصابه، وانفعل بشدة على الحكم المساعد، وحاول النزول إلى أرض الملعب ليقرر حكم الساحة طرده بعد دقيقتين.

وبعد خروج الفريقين بشباك نظيفة في الشوط الأول، استغل النصر النقص العددي في صفوف منافسه بالشوط الثاني، وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الـ65 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء. ورفع النجم البرتغالي المخضرم رصيده إلى 12 هدفاً، مستفيداً من تمريرة زميله أوتافيو مونتيرو، كما وصل كريستيانو رونالدو إلى 100 مساهمة تهديفية بقميص النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023 قادماً من مانشستر يونايتد.

ولكن فريق الخليج أدرك التعادل بركلة جزاء سددها اليوناني كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة الـ 80 بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد. واستعاد النصر تفوقه سريعاً بهدف ثان سجله سلطان الغنام في الدقيقة الـ81 مستفيداً من تمريرة الكرواتي ماركو بروزوفيتش.

وفي الدقيقة الـ98، مرر اللاعب الشاب سعد حقوي الكرة إلى رونالدو ليسجل بسهولة في الشباك ويختتم ثلاثية النصر، ليعتلي النجم البرتغالي قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفاً بعدما تجاوز الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال. بهذا الفوز تجاوز النصر كبوة تعادله مع التعاون في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، ليضغط على فارسي الصدارة الهلال واتحاد جدة (40 نقطة) لكل منهما. أما الخليج، فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم.