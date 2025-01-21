إنريكي: أنا وجوارديولا نتشابه في أفكارنا ونحب الكرة الهجومية



باريس (أ ب)

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان: إن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي هو مبتكر النموذج المثالي للكرة الهجومية، وذلك قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «إنها مواجهة خاصة ليس بين الفريقين فقط ولكن لأنني سألتقي بصديق رائع قضينا سوياً سنوات رائعة تزاملنا خلالها كلاعبين في صفوف برشلونة».

وأضاف «القاسم المشترك بيننا هو محاولة أن نكون أفضل من المنافس على مستوى الاستحواذ والضغط الدائم لاستخلاص الكرة بسرعة، نتشابه كثيراً في أفكارنا». وواصل إنريكي «كانت خطة 3-3-4 التي طبقها جوارديولا مع برشلونة هي النموذج المثالي، وفتحت الباب أمام العديد من المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز للسير على خطاه، فهو مبتكر دائماً، ولا يخشى تكرار ذلك مرة أخرى أمامنا».

وتوج جوارديولا بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في عام 2023، بينما وصل باريس سان جيرمان مع إنريكي إلى الدور قبل النهائي الموسم الماضي. وقال إنريكي، الفائز بدوري الأبطال مع برشلونة في 2015: «أنا وجوارديولا نحب الكرة الهجومية، بالتأكيد نريد الدفاع بشكل صحيح، ولكن خطتنا دائماً أن نكون أفضل من الخصم».

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الـ 25 من أصل 36 فريقاً، بينما يتفوق سيتي بنقطة واحدة ويحل في المركز 22 بينما سيودع آخر 12 فريقاً في الترتيب منافسات دوري الأبطال. أضاف إنريكي «يجب أن نكون جاهزين، لأن مانشستر سيتي فريق مرن تكتيكياً، ويجيد تغيير مراكز لاعبيه لكن بإمكاننا فرض الكثير من المشاكل عليهم، والفريق الذي سيكون أفضل استعداداً وتطوراً هو من سيحقق الفوز».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن «مانشستر سيتي بإمكانه إجادة الهجمات المرتدة، ويضم عناصر مميزة وخطيرة في خط هجومه، وسنرى غداً من يتفوق في الاستحواذ على الكرة، لأن من يستحوذ أكثر تكون فرصه أكبر في تحقيق الفوز». وسجل باريس سان جيرمان 6 أهداف فقط في 6 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، بينما عجز عن هز الشباك في مباراتي بايرن ميونيخ وأرسنال. ولم يسد الفريق الباريسي بعد الفراغ الذي تركه نجمه السابق كيليان مبابي بانتقاله إلى ريال مدريد، حيث سجل مبابي 44 هدفاً في الموسم الماضي مع باريس محققا أفضل معدل تهديفي في مسيرته.

وواصل مدرب سان جيرمان «بالتأكيد كان لدينا هداف بارز، وأعتقد أن القوام الحالي لسان جيرمان لا يضم لاعباً سبق له تسجيل 25 هدفاً في الموسم، لذا يجب أن نحل هذه المشكلة بشكل جماعي من خلال الفريق». ويبقى عثمان ديمبلي الذي تعافى مؤخراً من الإنفلونزا السلاح التهديفي الأبرز لسان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفاً في 22 مباراة، واقترب من تحطيم أفضل معدلاته بتسجيل 14 هدفاً بقميص ناديه السابق برشلونة في موسم 2018 / 2019.