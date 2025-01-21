تعرابت والنصر.. مفترق طرق بـ «فسخ العقد»



معتصم عبدالله (دبي)



وصلت العلاقة بين النصر وقائده عادل تعرابت إلى «مفترق طرق»، بعد غياب الأخير عن تدريبات «الأزرق» التي أعقبت فوز الفريق بلقب «كأس السوبر الإماراتي القطري» على حساب ضيفه قطر القطري 5-1، قبل سفره إلى خارج الإمارات ومطالبته فسخ التعاقد مع النادي.

وأعلن النصر غياب تعرابت عن مباراة العين 1-4 في «الجولة 13» لدوري أدنوك للمحترفين، وعزا النادي أسباب الغياب لـ «ظروف خاصة»، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة مطالبة اللاعب بفسخ عقده مع النادي والذي يستمر حتى 30 يونيو 2025، في أعقاب المشادة مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، بعد استبداله في مباراة «السوير الإماراتي القطري».

وانتقل تعرابت إلى النصر في سبتمبر 2022 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ويخوض حالياً موسمه الثالث على التوالي مع الفريق، بعدما خاض 74 مباراة على صعيد المسابقات المحلية، وكأس السوبر الإماراتي المغربي، سجل خلالها 31 هدفاً.

وعلق الهولندي، شرودر مدرب «العميد» على غياب تعرابت، قائلاً: «ليس لدي مشكلة أو خلاف مع اللاعب، والحديث بشأن مطالبته فسخ التعاقد تُسال عنه الإدارة».