الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرابت والنصر.. مفترق طرق بـ «فسخ العقد»

تعرابت والنصر.. مفترق طرق بـ «فسخ العقد»
21 يناير 2025 22:54

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يخطف «النصر» من «العميد» بـ«رباعية»
«الإمبراطور» و«الملك».. «قمة كلاسيكية»


وصلت العلاقة بين النصر وقائده عادل تعرابت إلى «مفترق طرق»، بعد غياب الأخير عن تدريبات «الأزرق» التي أعقبت فوز الفريق بلقب «كأس السوبر الإماراتي القطري» على حساب ضيفه قطر القطري 5-1، قبل سفره إلى خارج الإمارات ومطالبته فسخ التعاقد مع النادي.
وأعلن النصر غياب تعرابت عن مباراة العين 1-4 في «الجولة 13» لدوري أدنوك للمحترفين، وعزا النادي أسباب الغياب لـ «ظروف خاصة»، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة مطالبة اللاعب بفسخ عقده مع النادي والذي يستمر حتى 30 يونيو 2025، في أعقاب المشادة مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، بعد استبداله في مباراة «السوير الإماراتي القطري».
وانتقل تعرابت إلى النصر في سبتمبر 2022 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ويخوض حالياً موسمه الثالث على التوالي مع الفريق، بعدما خاض 74 مباراة على صعيد المسابقات المحلية، وكأس السوبر الإماراتي المغربي، سجل خلالها 31 هدفاً. 
وعلق الهولندي، شرودر مدرب «العميد» على غياب تعرابت، قائلاً: «ليس لدي مشكلة أو خلاف مع اللاعب، والحديث بشأن مطالبته فسخ التعاقد تُسال عنه الإدارة».

 

نادي النصر
انتقالات اللاعبين
سوق الانتقالات
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©