«تنمية القدرات» ينظم الماراثون الثاني لأصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، الرئيسة الفخرية لمركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم، وبحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نظم مركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم، أمس، بالتعاون مع قصر الإمارات «الماراثون الثاني لأصحاب الهمم» تحت شعار «نحن نستطيع»، بمشاركة أكثر من 300 فرد من أصحاب الهمم من الفئات العمرية المختلفة، و50 مؤسسة تعليمية ومراكز أصحاب الهمم.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم لتحقيق المساواة أسوة بأقرانهم، منوهاً بدور القيادة الرشيدة في التنمية، وتحقيق الإنجازات في مختلف الخدمات والمجالات التي تعنى بأصحاب الهمم.

وأشاد بتنظيم الماراثون وأجوائه الإيجابية التي جمعت بين المشاركين والحضور لإدخال البهجة على قلوب أصحاب الهمم. وألقت الدكتورة سميرة سالم، مدير ومؤسس مركز تنمية القدرات كلمة، أشادت فيها بدعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم، من خلال القوانين والتسهيلات التي تضمن حقوقهم المدنية والمعنوية.

وأقيم الماراثون الرياضي من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، واختتم بتوزيع الميداليات على الفائزين وشهادات الشكر على المشاركين وشركاء النجاح.