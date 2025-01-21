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الرياضة

«الإمبراطور» و«الملك».. «قمة كلاسيكية»

«الإمبراطور» و«الملك».. «قمة كلاسيكية»
22 يناير 2025 01:20

مراد المصري (أبوظبي)

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تتواصل اليوم الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي الوصل مع الشارقة في واحدة من «القمم الكلاسيكية» في كرة القدم الإماراتية، فيما يتواجه كلباء وبني ياس في المباراة الأخرى.
وتتجه الأنظار إلى لقاء الوصل والشارقة على استاد زعبيل، بين فريقين لطالما شكلا عنصراً ثابتاً في معادلة كرة الإمارات في تاريخ عريق يجمع بينهما، وذكريات مباريات لا تزال عالقة في الذاكرة، سواء في الماضي أو عصر الاحتراف، وهما اللذان رفعا الدرع مرة واحدة لكل منهما في آخر خمسة مواسم.
ويتطلع «الإمبراطور» للاستفادة من المعنويات المرتفعة بعد تفوقه في كأس السوبر الإماراتي القطري، وفوزه بدرع السوبر على حساب السد القطري، في محاولة العودة إلى موقع أفضل على سلم الترتيب، بعدما جمع 17 نقطة فقط في أول 12 جولة، فيما يطمح «الملك» بمواصلة سباق قمة الترتيب، وهو الذي حقق 10 انتصارات وتعادلاً وحيداً مقابل خسارة يتيمة ليحصد 31 نقطة بشكل متميز، ويفرض نفسه كأحد المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب هذا الموسم.
وتشكل هذه المباراة اختباراً جدياً للمدربين الصربي ميلوش والروماني كوزمين أولاريو، من خلال اعتماد كليهما على أسلوب التوازن في اللعب، وضبط الإيقاع بالعناصر القادرة على الحاسم.
ويلتقي كلباء مع بني ياس على استاد كلباء، في مباراة يتطلع فيها «النمور» لمواصلة تقديم موسم قوي، بعدما جمع 17 نقطة، ويواصل المضي قدماً في بقية المسابقات الأخرى، فيما بدأ «السماوي» باستعادة توازنه نوعاً ما عقب عودة مدربه السابق دانييل إيسايلا، عندما فرض التعادل السلبي على الوصل في الجولة الماضية، ليصل الفريق إلى النقطة التاسعة، ويبدأ رحلة الصعود على سلم الترتيب تدريجياً على أمل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

الوصل والشارقة
الوصل
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
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