«الزعيم» يخطف «النصر» من «العميد» بـ«رباعية»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق العين فوزاً كبيراً، على حساب ضيفه النصر، 4-1، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع لجدول الدوري، متساوياً مع النصر في الرصيد نفسه، متقدماً بفارق الأهداف.

سجل أهداف أصحاب الأرض كل من، أليخاندرو كاكو بالدقيقة 12، سفيان رحيمي في الدقيقتين 24 و76 ومحمد عوض الله بالدقيقة 72، بينما سجل هدف النصر الوحيد اللاعب ناصر النعيمي عند الدقيقة 87.

وبهذا الفوز أوقف «الزعيم» تفوق العميد النصراوي في المواجهات المباشرة، بعد سلسلة من 3 مباريات متتالية حقق فيها النصر الفوز على حساب العين، كما كان «الزعيم» قد خسر أمام النصر في آخر مواجهتين بملعب استاد هزاع، ليحقق الفوز على حساب «العميد» بعد طول غياب.

وإجمالاً، سيطر العين على مجريات اللعب، وكان الأكثر خطورة وفاعلية على مرمى «العميد» طوال المباراة، وتألق في تشكيلة العين، اللاعب سفيان رحيمي، الذي سجل هدفين وصنع هدفاً، بينما كان تسجيله في شباك النصر هو الأول له على الإطلاق في المسابقة، بينما تلك الثنائية كانت الرابعة لرحيمي إجمالاً في مسيرته بالدوري.

وتقدم شباب الأهلي إلى صدارة جدول الدوري «مؤقتاً»، بعد الفوز على الجزيرة 2-1، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد في دبي، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي يلتقي الوصل اليوم، فيما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند 21 نقطة بالمركز الخامس.

سجل هدفي شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا في الدقيقة الـ36، ولوكا في الدقيقة الـ45+1، فيما سجل للجزيرة خليفة الحمادي في الدقيقة الـ38، ليحقق «الفرسان» الانتصار العاشر في الدوري هذا الموسم.

وحقق عجمان فوزاً ثميناً على خورفكان 2-0، عن طريق المدافع بيدرو بافلوف في مرماه بالدقيقة الـ19 ثم وليد أزارو في الدقيقة الـ87 من زمن المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وبهذه النتيجة، رفع عجمان رصيده للنقطة الـ 16 متجاوزاً خورفكان في الترتيب، محتلاً المركز التاسع، بعدما حقق فوزه الخامس هذا الموسم، والثاني على التوالي، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة، بعدما تلقى خسارته السابعة هذا الموسم.