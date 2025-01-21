مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. «هملول» بطل «الجعدان» و«هملولة» تتصدر «الأبكار»

علي معالي (دبي)

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن انطلاق منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وأُقيمت التحديات من خلال 13 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وشهدت الأشواط الأربعة الأولى تنافساً قوياً بين الهجن المشاركة.

ونجحت «الشاهينية» المملوكة لهجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي في تحقيق أفضل توقيت في الفترة المسائية، حيث حسمت لقب الشوط الأول للثنايا الأبكار بزمن بلغ 12:23:7 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان عبر «هملول» بقيادة سلطان محمد الوهيبي، والذي أنهى التحدي الثاني للثنايا الجعدان في زمن قدره 12:32:7 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث للثنايا الأبكار تألق «هملولة» بشعار هجن الرئاسة تحت إشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي، بزمن بلغ 12:36:7 دقيقة.

وتمكن «مبهوج» لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد خالد العطية، من الفوز في الشوط الرابع للثنايا الجعدان بتوقيت قدره 12:31:4 دقيقة.



انطلاقة صباحية قوية

انطلقت صباح أمس، تحديات الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات المهرجان، حيث تنافست نخبة المطايا في 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وسط أجواء تنافسية عالية ومستويات أداء مميزة.

وتمكنت «مواقف» بشعار هجن الشحانية تحت قيادة المضمر سالم فاران المري من انتزاع لقب أول التحديات للثنايا الأبكار بتوقيت بلغ 12:24:7 دقيقة.

وسجل «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد زيتون المهيري زمناً قدره 12:27:8 دقيقة، ليفوز بناموس الشوط الثاني للثنايا الجعدان.

وفي الشوط الثالث المخصص للثنايا الأبكار، تفوقت «الماجدة» لهجن الشحانية مع المضمر فاران محمد حمد قريع محققة توقيتاً بلغ 12:34:9 دقيقة.

وقدم المضمر فاران بن قريع «الماهرة» لهجن الشحانية على قمة الثنايا الأبكار في الشوط الرابع، وذلك من خلال حصولها على زمن بلغ 12:28:7 دقيقة.

وشهد الشوط السابع أفضل توقيت في الفترة الصباحية، حيث حققت «خزامه» المملوكة لهجن الشحانية تحت قيادة فاران محمد حمد قريع زمناً مميزاً بلغ 12:17:6 دقيقة.

وتختتم هجن مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال تحديات الحول والزمول بمشاركة نخبة المطايا لمسافة 8 كيلومترات.

وتنطلق التحديات في الفترة الصباحية من خلال 14 شوطاً، بينما ستتجه الأنظار لمواجهة العمالقة في الفترة المسائية والتي ستشهد إقامة 13 شوطاً، ويحصل الفائزون على المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.