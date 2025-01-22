فوز برشلونة.. «ريمونتادا سيريالية» و«جنون كامل» و«تأهل ملحمي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

احتفت الصحف الإسبانية الموالية لبرشلونة بالإنجاز «المجنون»، الذي حققه «البارسا» بعد «ريمونتادا» لا تُصدق 5-4، نجح خلالها في خطف النقاط الثلاث من بنفيكا البرتغالي في الربع ساعة الأخير من مباراتهما في الجولة السابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت 9 أهداف، منها «هاتريك»، كما شهدت 3 ضربات جزاء (2 لبرشلونة وواحدة لبنفيكا) وهدفين من أخطاء قاتلة لحارسي مرمى الفريقين.

وبعد أن كان بنفيكا متقدماً 4-2 حتى الدقيقة 68، نجح برشلونة في قلب النتيجة وتحقيق فوزه المجنون في آخر ربع ساعة من المباراة.

وتفاعلت الصحف الكتالونية مع هذا الفوز الذي لا يُصدق، وكتبت صحيفة سبورت عنواناً يقول: جنون لا يمكن تفسيره أوشرحه، وعنواناً آخر «نهاية سيريالية»، مشيدة ببرشلونة، الذي ضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 للبطولة بعد هذه «الريمونتادا» التاريخية.

ووصف برنامج «التشيرينجويتو» المباراة بأنها «جنون كامل»، مستخدماً كلمة «سيريالية»، التي كتبتها سبورت في أحد عناوينها.

ومن جانبها، هللت صحيفة موندو ديبورتيفو لهذا الفوزالمجنون، وإن كانت أبدت أسفها على هشاشة خط دفاع برشلونة وحارس مرماه البولندي تشيزني، الذي ارتكب أخطاءً عديدة. وعلقت قائلة: «تأهل ملحمي مثير، و«ريمونتادا مجنونة».

وأخذت صحف كتالونيا على تشيزني خروجه غير الموفق وغير المحسوب في أكثر من كرة، وتسببه في هدفين، الأول عند خروجه من المرمى واصطدامه بزميله بالدي وسقوطهما معاً، وذهاب الكرة إلى اليوناني فانجيليس بافيديس مهاجم بنفيكا، لينفرد بالمرمى تماماً ويسجل هدفاً لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 22 لمصلحة أصحاب الأرض، وهو نفس اللاعب الذي سجل الهدف الأول لبنفيكا في بداية المباراة، ثم أضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء، أما الهدف الثاني فكان بسبب عرقلة تشيزني للاعب بنفيكا داخل منطقة المرمى، لترتفع النتيجة إلى 3-1 في الدقيقة 30.

أما الصحف الإسبانية الموالية لريال مدريد، فقد سخرت من تشيزني على الأخطاء القاتلة التي ارتكبها، ولكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن تأهل البارسا كان ملحمياً، وتحقق بعد ريمونتادا مجنونة.

ووصفت صحيفة آس المدريدية أداء تشيزني بأنه «مزحة سخيفة»، ولكنها اعترفت بأن برشلونة قدم مباراة مجنونة أمام بنفيكا وبأسلوب يبدو شبيهاً بأسلوب ريال مدريد الذي اعتاد على مثل هذا النوع من «الريمونتادا» في مبارياته، والتي بفضلها أحرز العديد من البطولات والألقاب.

ويحتل برشلونة عن جدارة واستحقاق المركز الثاني في ترتيب مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد ليفربول الإنجليزي، حيث حقق 6 انتصارات وهزيمة واحدة من موناكو الفرنسي في 19 سبتمبر الماضي، وتتبقى له مباراة على ملعبه أمام أتالانتا الإيطالي بعد أسبوع في الجولة الثامنة والأخيرة لدور المجموعات بالبطولة، وإن كان ضمن التأهل بين الثمانية الأوئل، الذين يصعدون لدورالـ 16 مباشرة من دون لعب مباريات ذهاب وعودة.